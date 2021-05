Presentan frente Juntos Defendamos Chihuahua vs Morena

Graciela Ortiz, candidata del PRI, pidió a los chihuahuenses que la apoyan que voten por Maru Campos del PAN para gobernadora. Eso significa vencer a Morena, afirmó. a candidata priísta dio mensaje al lado de Maru Campos para manifestar su apoyo público. Declaró: “espero que la ciudadanía nos acompañe” en ese frente.

“No voy a renunciar a la candidatura que el PRI me ha dado”, acotó, pero anunció: “con profunda contundencia habré de hacer un llamado a los chihuahuenses a todos los que me han expresado su compromiso que les pido que voten por Maru” para la gubernatura.

“Espero que llegues a gobernar a Chihuahua”, le dijo a Maru Campos Galván.

"He tomado una decisión, hoy se los digo a los chihuahuenses: las elecciones se ganan con votos, soy profunda demócrata... "he manejado elecciones en todo el país, he sido presidenta del Comité Directivo Estatal de mi partido en Chihuahua, no es el momento para que su amiga Graciela Ortiz gane la gubernatura, no hay manera", reflexionó.

Reiteró la priísta que votar por María Eugenia Campos Galván “significa un bien mayor para Chihuahua, significa cerrarle el paso a Morena. No habremos de permitir su llegada” a la gubernatura.

“Espero que el PRI gane las presidencias municipales, las diputaciones y las sindicaturas”, dijo Chela Ortiz rodeada de panistas y seguidores del PAN, luego de manifestar su apoyo a Maru a la gubernatura.

Adelantó a la panista que tendrá “mi respaldo, te habremos de decir, te habremos de alentar en lo positivo”, a la par que pedirá compromiso con el estado. “Habremos de buscar lo mejor por Chihuahua”.

“En esta elección nos jugamos el destino del país”, recalcó de cara a los comicios del 6 de junio.

“Chihuahua es un gran estado que tiene historia, tiene destino y puede a partir de la generosidad, de la altura de miras, de la visión de largo plazo” será referente nacional.

Por su parte Maru Campos candidata del PAN-PRD pidió a todos los ciudadanos y sectores sumarse, pues está Chihuahua en riesgo ante el autoritarismo que representa el partido de López Obrador.

Tras esto ya son tres los candidatos que se suman al proyecto de Maru Campos, Alejandro Díaz de Fuerza X México, María Eugenia Baeza de Redes Sociales Progresistas y ahora Graciela Ortiz del PRI, quien de acuerdo a las encuestas posee un 9 por ciento de las preferencias,, endoso que si pudiese inclinar la balanza en favor de la candidata del blanquiazul.

