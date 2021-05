Cerqueda representa dignamente a Neza, por eso será presidente municipal: Citlali Hernández

En Morena sabemos que Adolfo Cerqueda va llevar a cabo un gran trabajo como presidente municipal ante la gran responsabilidad que tiene enfrente, él representa dignamente a Morena, es cercano a la gente y está dispuesto a construir y transformar nuevas realidades en Nezahualcóyotl, manifestó Citlali Hernández Mora, secretaria general de Morena al acudir en representación del Comité Nacional para apoyar al candidato a la presidencia municipal de esta localidad.

Junto con el candidato, integrantes de la planilla municipal y brigadistas morenistas, la secretaria general recorrió calles de la colonia Agua Azul, donde los vecinos les refrendaron la confianza para que este 6 de junio, Morena se levante con el triunfo en las urnas, señalando que Adolfo Cerqueda representa la juventud y la confianza de tener un mejor Nezahualcóyotl, que va a cumplir y no va a replicar viejos vicios, señalaron.

Posteriormente, se trasladaron a la colonia Benito Juárez donde se llevó a cabo una reunión vecinal en la que el también candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Adolfo Cerqueda, hizo un llamado a no caer en provocaciones de aquellos que están dando patadas de ahogado, nosotros no nos vamos a callar, seguiremos levantando la voz, porque no vamos a permitir que nos hagan barbaridades en la elección, que por cierto a ellos les sale muy bien, añadió.

Enfatizó que en Neza Morena va a ganar el próximo 6 de junio, que se va lograr que la cuarta transformación llegue a este municipio de más de un millón de habitantes y seguir así los principios e ideales que “nos ha marcado nuestro presidente: no mentir, no robar, no traicionar”, dijo.

"Ya vimos que esa mafia corrupta ya se echó a la bolsa a varios, ya vimos que el PRI se echó a la bolsa al PAN y al PRD y la gente nos dice en las calles que hoy ese mismo PRI está financiando la campaña de Movimiento Ciudadano en el estado de México y eso es un insulto para todas y todos, por eso es que no se les va a hacer y el 6 de junio, vamos a ganar en Nezahualcóyotl con Morena", aseveró Cerqueda.

Por su parte, Citlali Hernández pidió a los vecinos que no se dejen llevar por las mentiras y las guerras sucias de quienes están tratando de infundir el miedo hacia el voto de Morena, el voto es libre, subrayó, sigan dándonos el voto de confianza, no les vamos a fallar, otros partidos lamentablemente fallaron.

Indicó que este 6 de junio todos a votar todo por Morena, pues solo hay de dos opciones, quienes ya nos engañaron, mintieron y traicionaron y la otra opción es Morena, que busca hacer política de manera diferente.

Finalmente, Citlali Hernández hizo un llamado a los vecinos de Neza a no caer en las mentiras, en las provocaciones y trampas de aquellos que se unieron, "el PRIAN y su hijo chiquito MC, Morena seguirá con ustedes, a la altura para dar resultados, por eso voten este 6 de junio por Morena".

brc