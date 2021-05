Mario Moreno quiere darle continuidad a Guerrero para avanzar en su desarrollo

Mario Moreno Arcos, candidato a la gubernatura de Guerrero, indicó que quiere darle continuidad al gobierno de Silvano Aureoles para avanzar en el desarrollo del estado.

En entrevista con Blanca Becerril en su programa “República H” de El Heraldo Radio, señaló que hay muchos retos en la entidad. Por ello, aseguró que hay que darle continuidad al trabajo de la actual administración, aunque adelantó que implementará más acciones.

En cuanto al tema de la seguridad, el abanderado de la alianza PRI-PRD reiteró que deben seguir el trabajo del gobierno actual. Además, indicó que buscará generar empleo para crear condiciones de seguridad.

A su vez, al ser cuestionado sobre su seguridad durante la campaña, Moreno Arcos anotó que no ha tenido algún problema. “Yo he caminado a lo largo de Guerrero y no he tenido grandes complicaciones”, detalló.

Sobre su cierre de campaña, el aspirante a gobernador aseguró que “la gente está muy emocionada”. “Hemos tenido encuentros importantes y adhesiones de otros partidos; vamos a ganar”, aseveró.

¿Cómo va la contienda?

De acuerdo con la última encuesta de Opinión Pública, Marketing e Imagen/Heraldo Media Group, Morena mantuvo su ventaja sobre sus contrincantes 42.1 por ciento en la intención del voto, aunque esta se realizó sin candidato.

En cambio, el segundo lugar fue Mario Moreno Arcos, del PRI-PRD, con un 27.7 por ciento. Le siguió Pedro Segura Valladares, del PT y PVEM, con 5.2 por ciento de las preferencias.

Le siguen Irma Lilia Garzón Bernal, del PAN, con 4.9 por ciento; Ruth Zavaleta, de Movimiento Ciudadano, con 2.4 por ciento, y Manuel Negrete, de Fuerza por México, con 3 por ciento.

EAA