Intocable dará concierto gratuito en cierre de campaña de Clara Luz Flores

Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura de Nuevo León, cerrará con bombo y platillo su campaña electoral, pues anunció que la banda Intocable dará un concierto gratuito en su último acto proselitista.

Por medio de un en vivo de Facebook, la abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia señaló que el concierto será el próximo 1 de junio a las 18:30 horas (tiempo local) en el Estadio de Béisbol Monterrey, casa de los Sultanes.

“Les quiero compartir un noticia muy emocionante sobre nuestro #CierreDeCampaña. Este próximo martes 01 de Junio, a partir de las 6:30 p.m. Y nos acompañará Grupo Intocable”, escribió también en sus redes sociales.

La candidata recordó que, hace una semana, el grupo norteño dio un concierto en el Parque Fundidora. Sin embargo, por la emergencia sanitaria, el boleto más barato fue de 1,500 pesos mexicanos y se tenían que comprar seis porque fue en palcos separados.

“Se quedó mucha gente sin ir porque es carísimo y por la crisis. Por eso estamos anunciamos que el día primero de junio es ese gran cierre y va a estar Intocable”, expresó la aspirante de Morena a todos sus seguidores.

Indicó que este es una muestra de su gobierno y aseguró que no será la primera vez que haya este tipo de eventos gratuitos. “Yo no voy a grabarme con los artistas y luego que ustedes lo vean, o que los artistas me hagan una canción porque soy muy importante”, apuntó.

La forma de obtener los boletos, anotó Flores Carrales, los interesados tendrán que buscar a los candidatos y candidatas a diputadas locales, así como para presidencias municipales de la alianza de Morena-Nueva Alianza-PT-Partido Verde.

Aviso Importante #CierreDeCampaña #EquipoPorNuevoLeón. Intocable para todos y todas, y no solo para unos cuantos.??https://t.co/Sca2BR9iEG — Clara Luz Flores (@claraluzflores) May 25, 2021

EAA