Candidata de Morena en Metepec amenaza a hija de su adversario

Fernando Flores, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Metepec, Estado de México, denunció que su hija fue amenazada de muerte por parte de la candidata de Morena, Gabriela Gamboa, quien busca la reelección al frente del municipio.

Durante una entrevista en Heraldo Media Group, el aspirante dijo que cuando se trasladaba a esta casa editorial recibió el audio en el que Gamboa asegura, en una conversación telefónica con una persona que a su vez es cercana a él, que tiene en la mira a la señorita Flores de 20 años de edad.

“Es la voz directa de la presidenta municipal con licencia, Gabriela Gamboa. Ella directamente amenaza a mi hija de muerte diciendo que va a tener contra la vida de mi hija, que va a hacer un operativo contra mi hija. Así no son las cosas. Mi hija no está participando en la elección. El que está contendiendo soy yo: Fernando Flores”, aseguró el aspirante.

Flores dijo que saliendo de las instalaciones de Heraldo Media Group se dirigiría directamente hacia la Fiscalía General del Estado de México para presentar la denuncia penal en contra de Gamboa y quien resulte responsable. “Las elecciones no se ganan amanazando ni intimidando, se ganan con propuestas”, aseguró.

El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD entregó el audio en el que supuestamente se escucha la voz de la alcaldesa con licencia aparentemente en estado inconveniente y él aceptó someterlo a un peritaje internacional de voz.

El caso ocurre días después de que la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a Valle de Bravo, Zudikey Rodríguez, denunció que fue levantada por grupos criminales al parecer de la Familia Michoacana, quienes la amenazaron de asesinarla a ella y su familia si no renunciaba a la candidatura por dicha alcaldía, donde iba arriba de las preferencias electorales.

Esta es la transcripción de la conversación en cuestión:

Voz masculina (P1): A ver, a ver, mi reina. A ver, dime qué pasó.

Supuesta voz de Gabriela Gamboa (P2): A ver, dile al pendejo: tengo como sacar una campaña que me pegan, vamos a sacarlo chingón. Vamos a destapar el escándalo.

P1: A ver, corazón. Es falso eso y nos quieres aventar un pedo que no nos corresponde, ni nos toca porque es falso.

P2: Ajá, a huevo wey.

P1: No, no, no, no, yo creo que estamos mal.

P2: ¿Realmente crees que soy pendeja?

P1: No, ¡claro que no eres pendeja! Claro que no.

P2: El pendejo técnicamente me supera.

P1: ¡Ay mi reina!, la neta

P2: Nos vamos a romperle el hocico y ahorita nos lo rompemos. Puta madre, porque ustedes no saben operar, y te voy a decir una cosa…

P1: Yo creo que estamos mal ahorita, corazón.

P2: Neta, me cagué de risa, el título me está encantando, a míime ponen en un esquema bien chingón

P1: Oye, corazón. A ver, yo te voy a decir la realidad del asunto. Tú sabes que Fernando es mi compadre y lo amo, cabrón. Igual que te quiero a ti y te voy a decir una cosa, y te voy a decir una cosa con la familia, en la vida; bueno hasta yo me emputaría.

P2: Recuérdaselo, cabrón. Quieren putazos, los tienen wey, quieren putazos a sus hijos, sin pedos, sin pedos, pero abrimos la caja de Pandora. No tengo pedos, cabrón. Te la estoy cantando una y otra. Está cantado esta, cantado, me tiene al pendejo, pendejete de Luis Fernando, no mames, es un alcohólico mal pedo.

P1: ¿Pero quién es Luis Fernando? Ah, Fernando.

P2: Fernando… lo que viene no soy yo.

P1: No, no le voy a decir a Fernando que lo estás amenazando

P2: Lo que viene. No soy yo.

P1: Pero cómo crees que lo vas a amenazar así

P2: Lo que viene tampoco soy yo. Te tengo noticias. Me conoces, hace años

P1: Sí, claro. Y te quiero

P2: Nos vamos a confrontar, cabrón. Y vengo por reelección, ¿Si sabes con la niña lo que puedo hacer?

P1: ¿Con qué niña?

P2: Pues es la hija de Fernando. Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer. Me van a perder en el punto.

P1: A ver corazón, nos íbamos a sentar para que platicaran.

P2: No, no, no, a ver, corazón, mierda.

P1: Yo creo que estamos mal ahorita, corazón. Digo. La verdad es que...

P2: Le caigan a la otra.

P1: ¿Que le caigan a quién?

P2: A la niña.

P1: Oye mija, yo creo que estás diciendo cosas, estás diciendo cosas que no tienes que decir, neta.

P2: Y lo voy hacer, cabrón. Me querían ver así..

P1: Yo lo creo que con la familia nadie se debe de meter, ¿no?

P2: Se los advertí muchas veces, qué te digo, qué te digo, mi rey… Tenían una amiga, quihubo. Y se las estoy cantando y no tengo pedos

P1: ¿Me lo estas cantando así Gabriela?

P2: Yo no tengo pedo, me cantaron el pedo culero..

P1: Es como cuando…. así fue como te lo cantaron.

P2: Se las estoy cantando, cómo veo doy, quihubo.

P1: Yo tengo hijos y se meten con mis hijos hago un pedote como el que tú puedes hacer.

P2: Dile que va a chingar a su puta madre de mi parte y que soy mucho más culera.

P1: Gabriela, yo creo que estamos hablando de más, neta.

P2: No, yo tengo perfectamente, cómo es, que estoy consciente de lo que estoy diciendo. En mi se acabó, vienen los putazos, tienen abierto y van a ir a los putazos, putazos. Nada más dile, putazos, putazos…

P1: ¿Estás segura que quieres que le diga?

P2: Puta, ahuevo, wey… le marco, cabrón; porque yo sí tengo ovarios, que no se le olvide que tiene una hija..

P1: No, le voy a decir eso, eh… imagínate, se meten con sus hijos, sí va a haber pedo.