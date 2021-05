¡Sin palabras! Tunden en redes a Tinieblas al ser cuestionado sobre sus propuestas para la comunidad LGBT: VIDEO

Manuel Leal Navarro, quien es mejor conocido como el luchador Tinieblas, le fue complicado dar respuesta sobre la propuesta que tiene al respecto de la comunidad LGBTTTIQ durante el debate de los candidatos a la alcaldía Venustiano Carranza, que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La conductora Pamela Cerdeira y quien fungió como moderadora cuestionó al abanderado de Redes Sociales Progresista (RSP): ¿Cómo piensa impulsar el respeto, aceptación e inclusión de la comunidad LGBTTTIQ en la alcaldía?

Por lo que el deportista no emitió ninguna respuesta y ante el silencio, la moderadora indicó: ¿Quiere que le repita la pregunta?

Al volver a escuchar el cuestionamiento, nuevamente se hizo un largo silencio por parte de Leal Navarro. Posteriormente, se puso de pie y comenzó diciendo que eran muy importantes los recorridos que había realizado por la demarcación escuchando a la gente, proteger a la mujer.

“Muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad. Hay madres solteras que no tiene qué comer y eso es injusto. Nosotros debemos de protegerlas a las madres solteras, a las madres que en realidad ha batallado para tener un empleo. Eso es lo que yo haría”, respondió el aspirante a alcalde en la Venustiano Carranza.

El comentario que realizó Tinieblas ocasiono diversos comentarios al respecto, particularmente críticas y burlas, ya que dio una respuesta que correspondía a otro tema y no el que le fue cuestionado en ese momento.

En tanto, Pamela Cerdeira compartió en su cuenta de Twitter que “a su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba”.

En tanto, el luchador previo a iniciar su campaña se comprometió que en caso de ganar las elecciones del 6 de junio se quitaría la máscara.

A su favor puedo decir que es una persona mayor y le pregunté algo que no esperaba. uD83DuDE2C pic.twitter.com/HkSmosdbhl — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) May 22, 2021

yc