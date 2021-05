Se reúnen trabajadores de la alcaldía Coyoacán con Giovani Gutiérrez

A pesar de sufrir acoso y hostigamiento laboral, decenas de trabajadores en activo de la alcaldía de Coyoacán se reunieron con el candidato de la Alianza PAN, PRD, PRI, Giovani Gutiérrez Aguilar quien hizo el compromiso de que, al inicio de la siguiente administración que él encabezará, habrá absoluto respeto a sus derechos laborales y trato digno, así como trabajo en equipo.

Fueron más de 200 trabajadores de la alcaldía quienes se dieron cita en un salón para recibir a Giovani Gutiérrez con el objetivo de escuchar sus propuestas relacionadas directamente con ellos.

Las y los trabajadores de la alcaldía aprovecharon este encuentro para hacer algunas denuncias de lo que ha ocurrido en los últimos años en Coyoacán en donde no hay equipo, materiales, suministros diversos, pero sobre todo, maltrato, abuso y presiones laborales que tienen tintes políticos.

Sin embargo, a pesar de padecer esas condiciones, las y los trabajadores acudieron a esta reunión en donde el candidato de la Alianza les reiteró que en su gobierno, habrá trato con respeto, con dignidad y no se dará espacio a la burocracia ni a la arrogancia.

“Nosotros queremos trabajar contigo de la mano, con un compromiso de acá para allá, porque no es para mí, es para los ciudadanos. Vamos a actuar con transparencia, vamos a decir no de manera justa cuando haya que decir no. y también a decir sí.

Vamos a llegar a un gran acuerdo. Nosotros vamos a estar de puertas abiertas, por eso desde la reunión anterior, propusimos reuniones agendadas y una gran reunión con toda la base trabajadora”, le indicó.

Se reúne también con músicos

Giovani Gutiérrez escuchó atento los problemas de la base trabajadora quienes dijeron que quieren recuperar su libertad sindical; sus derechos laborales; la dignidad y el reconocimiento público como trabajadores de la alcaldía y de la ciudad; acabar con privilegios; restituir los pagos de horas extras y guardias; así como dignificar el trabajo con la entrega de material y equipo necesario, sin dejar de lado a los trabajadores de la nómina 8, quienes requieren estabilidad laboral.

Durante este sábado, el candidato de la Alianza a la alcaldía de Coyoacán se reunió con el gremio de músicos con quienes impulsará la creación de una academia del ramo y más tarde participó en asambleas ciudadanas con vecinas y vecinos de la Campestre Churubusco, de Alianza Popular Revolucionaria; de la Carmen Serdán, del pueblo de la Candelaria y del Pedregal de Santo Domingo, en donde se comprometió a encabezar una administración que atienda 24 horas, siete días de la semana.

BAR