Candidato del PT-PVEM de SLP es señalado como violentador político de género: VIDEO

El candidato a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí por el PVEM-PT, Leonel Serrato Sánchez anunció que acudirá al Tribunal Electoral Federal para combatir la decisión donde el Tribunal Electoral local lo encontrara culpable de violentar políticamente a la priista Rebeca Terán Guevara y lo sentenciara a recibir terapia, inscribirlo en el padrón de violentadores del INE, entre otras sanciones y dio vista al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que “proceda legalmente respecto al estatus de registro del sentenciado”.

Mediante un video, el candidato del PVEM-PT a la alcaldía de la capital potosina acepta que cometió violencia “machista, de género” contra la priista hoy candidata a la alcaldía de Xilitla, pero atribuye “la inquina” en su contra a que es el “claro puntero” en la contienda y sugiere que atrás de todo están “intereses” que se oponen a su postura de proteger a la sierra de San Miguelito si llega a ser presidente municipal.

A 24 horas que se lleve a cabo el debate entre las y los aspirantes, Leonel Serrato advierte a sus principales adversarios: Xavier Nava Palacios, de Morena y Enrique Galindo Ceballos, del PRI, PAN, PRD y PCP a que se verán las caras en el evento organizado por la UNID, “ahí es donde vamos a tener que discutir quién tiene la razón y quién se está escondiendo detrás de un interés o sucio o inconfesable”.

Además, le pide el Ceepac que “garantice una plena legalidad” y a las magistradas y el magistrado del Tribunal local que lo sentenciaron ayer les advierte que “comparto su opinión en el fondo, pero soy abogado, vamos a acudir a una instancia superior porque me parece que no se ha decidido con todos los elementos”.

¿Qué sucedió?

El 8 de abril del 2017, cuando Rebeca Terán, también dirigente estatal de las mujeres del PRI, era diputada local, en un programa de radio desde la Huasteca, Leonel Serrato manifestó: “…a la señora Rebeca y a otras diputadas se les censura por tontas, por ser buenas para nada, por ser inútiles, usted es ambiciosa, es hambrienta, déjeme decirle señora: La vagina no le da inteligencia, no le da honradez, no le da capacidad, no se escude en sus enaguas, no le busque porque nos encuentra…”

El 2 de diciembre del 2020, en conferencia de prensa cuando donde fue “destapado” para la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí por Morena, Leonel Serrato manifestó que ya le había pedido disculpas a la priista y aseveró: “…pero no por ser ladrona que sigue siendo, si a ella le hacen falta más disculpas de Leonel Serrato, Rebeca Terán tiene mis disculpas, pero no se me va a quitar decirle que es una ratera…”

