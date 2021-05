Senador Monreal reprueba “judicialización” de candidatos en Veracruz

El senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, se pronunció en contra de la “judicialización” de candidatos en el estado de Veracruz, toda vez que debe anteponerse el derecho a ser votado.

El Legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral” en la Universidad de Xalapa, estado de Veracruz, donde dijo tener conocimiento de que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV) desechó la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

En ese sentido, prefirió que el aspirante de la alianza “Veracruz Va”, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), pueda participar en la elección del próximo domingo 6 de junio, para que sea la ciudadanía quien decida a su siguiente gobernante.

“El derecho humano de votar y ser votado está elevado a rango constitucional y convencional, y yo prefiero que participen a eliminarlos de otra manera”, expresó en entrevista.

Los ciudadanos deben decidir

Cabe recordar que el pasado martes 18 de mayo el Tribunal Electoral de Veracruz echó abajo la candidatura de Yunes Márquez por considerar que no reunía el requisito de domicilio efectivo en el puerto de Veracruz.

“Ayer me enteré de lo del puerto, yo espero que se resuelva, porque yo estoy convencido de que lo más conveniente es que la gente decida, no hay que eliminar a nadie”, añadió Monreal Ávila.

Acompañado del senador Ernesto Pérez Astorga; la presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, y autoridades académicas de la UX, consideró que deben ser los ciudadanos los que decidan, dejando a un lado las impugnaciones irrelevantes.

En ese sentido, pidió a las ciudadanas y ciudadanos a acudir a las casillas electorales el próximo domingo 6 de junio, para elegir con libertad a sus representantes populares.

“Que salgan, que sea pacífica la elección, que no haya ninguna presión, que no haya amenazas, que no haya compra de votos, que no haya irregularidades, que la gente decida, que la mayoría de la gente sepa que ahora son delitos graves el manejo de recursos públicos, los programas sociales, que no se arriesguen, que dejen que la gente decida”, enfatizó.

También hizo un llamado a candidatas y candidatos para garantizar la tranquilidad de la jornada electoral y que desarrollen sus propuestas, de manera, seria y respetuosa.

#EnVivo Desde Xalapa, Veracruz, presento mi más recientemente libro ‘Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral’. https://t.co/wHihcHhFw2 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 21, 2021

Por Juan David Castilla Arcos

BAR