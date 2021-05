"La gente está respaldando a la alianza": Osorio Chong estima que ganarán gubernaturas en más de 10 estados

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, ha acompañado a candidatos del partido en sus actividades de campaña en diferentes puntos del país, lo cual le ha permitido observar el apoyo con el que cuentan rumbo a la elecciones de este 6 de junio.

Al respecto, comentó en entrevista con Salvador García Soto en El Heraldo Radio que ve un ambiente creciente apoyo a la alianza y “veo molestia en la gente respecto a muchas circunstancias que están pasado sobre el incremento en el precio de la gasolina, aumento en los precios de la canasta básica, el problema de la luz, la pérdida de empleo”.

Y que el apoyo de la gente, dijo, muestra en las encuestas, por lo que han reducido las diferencias con sus oponentes, “ya se ven parejas las encuestas en muchos estados de la República”.

Son 15 entidades en las que se elegirán gobernador el próximo 6 de junio, Osorio Chong confió que los abanderados de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD obtengan el triunfo en más de 10 estados.

“En tierra se siente el ambiente, la gente está respaldando a la alianza, me he encontrado con muy buen ambiente en estados donde te dicen las encuestas que van abajo los candidatos y candidatas, pero yo veo todo lo contrario. De verdad, mi apuesta es que se van a quedar en la alianza más de 10 gubernaturas. Estoy seguro que se va a lograr”, puntualizó el senador priista.

"Las fuerzas políticas estarán equilibradas en la Cámara de Diputados"

En el presente proceso también se elegirán a los diputados federales y los partidos de la oposición buscan que Morena no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados.

Miguel Ángel Osorio refirió que las fuerzas políticas estarán equilibradas, “estoy convencido que nadie va a tener una supremacía sobre el otro” y no se repetirá el escenario que hoy tenemos, en el que Morena está sobrerrepresentado.

El hecho de que exista un equilibrio en la Cámara de Diputados, sentenció, es bueno para el país, “es importante para que se puedan sentar a dialogar los que tienen la mayoría con los que son minoría, esto no ha sucedido. No hay un encuentro entre el gobierno y los grupos opositores. No hay búsqueda de acuerdos. Le conviene al país y a los ciudadanos que exista un equilibrio”.

yc