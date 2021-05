¿Cuál será el papel de los jóvenes en las elecciones del 6 de junio?

Más de 25,6 millones de jóvenes están llamados a las urnas el próximo 6 de junio en los comicios intermedios más grandes de la historia de México, por ello su voto es clave, aunque incierto debido a su aparente desinterés hacia la política, aunque apoyan movimientos como el feminismo o la defensa del colectivo LGBT.

"Me he dado cuenta después de varios años que resulta insignificante a quien votar. Entiendo el punto de la toma de decisiones, pero realmente me cuestiono qué punto es decisión de la gente", relató Iñaki, un joven de 23 años que reconoce su escaso interés en la política.

Sin embargo, destaca la importancia que brinda a la erradicación de la violencia, el feminismo o los derechos de la comunidad LGBT.

"Los jóvenes estamos generando un cambio que para mí sí es muy valioso. (...) Es importante que lo generemos nosotros porque en algún momento quiero pensar que vamos a estar en una posición de poder generar cambios más grandes", agregó.



Como él, 25,687, 082 jóvenes de entre 18 y 29 años podrán votar en las próximas elecciones. Alrededor de 3,5 millones son primeros votantes, es decir, los jóvenes representan alrededor de un 30 por ciento de la lista nominal, de ahí su importancia en los próximos comicios.



Muchos sienten que la clase política no los tiene en cuenta. "Todos sabemos que en México la mayor parte de la población es joven", dijo Martha Singer, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque pareciera que el poder político no quiere saberlo.

Poca inclusión en los partidos

Para Singer uno de los problemas de cara a los comicios del próximo 6 de junio es que se involucra muy poco a la gente joven en las tareas políticas de los partidos.



"No se preocupan ni de su agenda ni de sus problemas ni tampoco de incluirlos ni en las ideas ni en los aspectos a tomar en cuenta hasta en sus promesas de campaña, pero tampoco los incluyen como parte de sus activos políticos y se aprovechan de la voluntad de participación que muchos tienen", consideró la experta.



Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido en el poder, se prepara para unas elecciones en las que su oposición más fuerte es Va por México, una coalición formada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Sin embargo, ninguno de los jóvenes sondeados, se siente completamente identificado con alguno de los partidos políticos actuales y la mayoría se muestran alejados de la parte más institucional de la política.



Asuntos urgentes claros

Entre los asuntos mas urgentes a resolver los jóvenes citan los feminicidios y el apoyo a las empresas para generar mas puestos de trabajo.

Valeria, de 17 años, consideró que otro tema relevante es que la gente "esté más abierta" a las diferencias, y Alvar, de 22, opinó que algo clave sería proteger los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres, además de dar empleo y oportunidades a los jóvenes.



"Hay jóvenes que quieren participar en los partidos y sin embargo quedan ahí en las tareas de menor importancia, en las tareas en donde se necesita mano de obra barata, y eso hace que al no existir espacios de ascenso dentro de los partidos se quedan gravitando en los contornos y luego salen expulsados", relató Singer.



Los jóvenes con voluntad de participación política muchas veces eligen el camino del activismo, algo "poco serio" para cierta parte de la esfera política que los considera "inmaduros".



"Inmaduros salvo cuando los vemos en la calles con sus ideas muy claras. Tienen mucha claridad, mucha más información de la que uno supondría y basta con ver a las chicas que están liderando las movilizaciones a favor de los derechos de las mujeres", comentó Singer.



Sin resultados palpables



En 2018, muchos jóvenes acudieron a las urnas ilusionados ante el proyecto de "Cuarta Transformación" que encabezó Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, un hombre de 67 años que incluyó a este sector de la población en su discurso de campaña.



Según Singer, el mandatario ha mantenido parte de ese discurso relacionado con defender a quienes estudian para evitar que los jóvenes pierdan la motivación y entren en las filas del crimen organizado o del narcotráfico. Por ello, impulsa programas de becas para que quienes estudien puedan trabajar unas horas al día y recibir apoyo por parte del gobierno.



Singer consideró que, aunque todavía es pronto para ver los resultados de estas políticas, no percibe una verdadera en las oportunidades que se ofrecen a sus alumnos.

