Dolores Padierna promete revivir la colonia Santa María la Ribera

La candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna se comprometió a revivir la colonia Santa María la Ribera y a recuperar todo el espacio público de la zona.

“Queremos revivir esta colonia Santa María la Ribera, verla hermosísima, para lo cual vamos a transformar todo el espacio público, a arreglar la Plaza de Santa María la Ribera y el Kiosco Morisco”, externó.

Durante una asamblea vecinal, la aspirantes dijo que los remanentes de ejes viales con áreas verdes serán reforestadas y una vez recuperado todo el espacio público como camellones y jardines, ahí se pondrá en marcha todo el plan de cultura, lectura y deporte, pues se trata de derechos universales.

Afirmó que una mayor seguridad ha sido la principal demanda de la ciudadanía durante sus recorridos de campaña.

“Queremos que la colonia Santa María la Ribera y toda la alcaldía Cuauhtémoc tengan seguridad, que la gente camine por sus calles sin miedo a ser asaltados o a sufrir algún delito”, apuntó.

Añadió que si de algo sabe es sobre estrategias de seguridad y serán aplicadas en la demarcación con el apoyo de expertos en la materia para disminuir los índices delictivos.

Indicó que la nueva Policía Comunitaria contará con 400 elementos, 50 patrullas y botones de pánico, además de que habrá cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Control de la alcaldía.

“Vamos a dar cultura masiva en todo el espacio público para que sea verdaderamente un derecho universal garantizado a toda la población. Las carteleras serán para todos los gustos y edades”, expresó.

Remarcó que durante su gestión se construirá el Cuarto Nivel de Gobierno, el Gobierno Vecinal, donde mandarán los vecinos.

“Gobernaremos con humildad, con eficiencia, con experiencia, al servicio de la población, esa es la escuela del Presidente Andrés Manuel López Obrador; no andar con payasadas de que hoy no te recibo y presenta 80 oficios para que te pongan un foco, esas cosas ya no van a pasar en la alcaldía Cuauhtémoc. Por primera vez vamos a garantizar los derechos que tiene toda la población”, puntualizó.

Por Cinthya Stettin

RMG