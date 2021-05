Candidatos a diputados de Iztapalapa impulsarán ingreso mínimo vital

Los candidatos a diputados federal y local por el PRD en Iztapalapa, Sindy Aguilar y David Quiroga, se comprometieron a impulsar un Ingreso Mínimo Vital para que todas y todos cuenten con un recurso extra que alcance para cubrir los gastos del alimento diario.

Explicaron que la crítica situación económica por la que atraviesan miles de familias hace necesario y urgente que exista este apoyo a los capitalinos.

Lamentaron que en las últimas semanas los precios de la canasta básica se hayan disparado empeorando la crisis económica por la que atraviesan las familias de la demarcación.

Durante un recorrido por calles de la colonia Juan Escutia, explicaron que cualquier trabajador se ha dado cuenta que cada día el dinero alcanza para menos, esto se debe según estudios, a que en lo que va del año los productos de la canasta básica han aumentado 6 por ciento en la Ciudad de México.

“Cualquier persona que va al mercado o al super mercado sabe que hoy estamos peor que antes con el aumento en productos como huevo, pollo, carne, leche, frijol, arroz, frutas y verduras como limón, naranja, mango y uva”, dijeron.

David Quiroga quien es candidato por el Distrito XXI explicó que dicho ingreso forma parte de los derechos que contempla la Constitución de la Ciudad de México, aunque hace falta elaborar la legislación específica que permita tener acceso a dicho beneficio.

“No queremos que nadie siga sintiendo que no le importa a su gobierno. Para eso necesitamos ser mayoría en el Congreso de la Ciudad, porque si ese ingreso no llega a las familias se debe a que la mayoría parlamentaria no legisló al respecto demostrando desdén y el poco interés que hay en los temas que de verdad importan y preocupan a las personas”, expresó.

En tanto, la candidata del Distrito 20 federal, Sindy Aguilar comentó que si el gobierno federal hubiera implementado el Ingreso Mínimo Vital durante la pandemia, muchas familias que se quedaron sin empleo ni dinero hubieran pasado menos preocupaciones en el confinamiento y posiblemente los casos de enfermos serían menos.

“Nos dijeron que nada aumentaría de precio, y hoy vemos que nos mintieron porque no sólo los alimentos subieron de precio también la gasolina, el gas, la luz, y nadie en el Congreso se opuso, por eso hoy debemos rescatar al poder legislativo y frenar todo lo que se está haciendo mal desde el ejecutivo”, concluyó.

Por Cinthya Stettin

brc