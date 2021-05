Ricardo Bours no participará en el debate de candidatos a la gubernatura de Sonora

Ricardo Bours Castello no participará en el segundo debate entre candidatos a la gubernatura del estado de Sonora que organiza el Instituto Estatal Electoral, esto luego que decidió declinar a favor del candidato de la Alianza Va Por Sonora, Ernesto Gándara Camou.

Personal del equipo de campaña del ahora excandidato de Movimiento Ciudadano aseguró que ya se informó oportunamente al Instituto Estatal para que se realicen los ajustes necesarios en el programa del debate.

El debate entre candidatos a la gubernatura está planeado para este martes 18 de mayo las 19:00 de la tarde (hora local) en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora con los temas de Atención a Grupos Vulnerables y Migración; Seguridad Pública y Justicia; Derechos Humanos e Igualdad y Política, Gobierno y Cultura Democrática.

Incluso ya en la publicidad oficial enviada por el Instituto no viene la figura de Ricardo Bours en la imagen. Pero si viene la de Alfonso Durazo, Ernesto Gándara, Carlos Zatarain, Cuauhtémoc Galindo y Rosario Robles.

Recordar que la tarde de ayer, Ricardo Bours hizo pública su declinación a favor de Ernesto Gándara, dijo que llegó a un acuerdo entre ambos candidatos en beneficio de los sonorenses y llamó a los ciudadanos a también apoyar al candidato de la Alianza formada por el PRI, PAN y PRD.

Ricardo Bours ha realizado una serie de entrevistas en medios locales donde aseguró que la decisión la tomo a conciencia, que es cierto que tanto él como su familia han recibido amenazas luego del asesinato de su amigo y candidato de MC para el municipio de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez.

Recalcó que la principal consideración fue que Ernesto Gándara tiene posibilidades de ganar y que él no podía hacerlo; por eso, dijo, ahora se trata de ayudar a Ernesto para que triunfe.

En tanto, Bours fue cuestionado en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para El Heraldo Radio si era más importante parar a la Cuarta Transformación en Sonora que dar resultados para Movimiento Ciudadano y respondió: “sin lugar a dudas. No es ningún sacrificio, siento la responsabilidad de hacerlo y cuando estamos convencidos de que es lo correcto, no duele, no causa mayor daño en mi forma de ser, sí una responsabilidad de las personas que me acompañaron. Haré lo posible por que Ernesto Gándara gane”.

Sobre el panorama de violencia que se vive en la entidad, acotó que los candidatos deben ser la voz de quienes viven con miedo, de quienes se rigen por los horario que determina la delincuencia organizada, "porque es necesario que tengan un voz. Un candidato que tiene miedo qué confianza le puede inspirara de cambiar las cosas al electorado, no pueden existir candidatos con miedo no debería de participar. Tenemos que ser la voz de esos que tiene miedo".

Por Gerardo Moreno Valenzuela

