Por falta de neutralidad, declina Adrián de la Garza acudir a debate

Tras denunciar que el medio organizador dejó de ser imparcial y solo busca beneficiar intereses políticos, el candidato de la alianza Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, declinó participar en el encuentro.

A través de un video compartido en redes sociales, apenas minutos antes de que iniciará el foro de diálogo entre los cuatro candidatos punteros, el priista aseguró que el medio organizador “tiene preferencias por un candidato”.

En este sentido, señaló otras encuestas, como la del Heraldo Media Group, donde lo ubican en primer lugar, al igual que otros medios locales.

Mi postura en relación al debate de El Norte pic.twitter.com/mljHjP0ZbI — Adrián de la Garza (@AdrianDeLaGarza) May 18, 2021

“Medios nacionales, como el periódico El Heraldo que tiene una reputación de 65 años en México, aquí están sus publicaciones de las encuestas, en todas ellas me ponen arriba en las preferencias electorales. Por esta razón, decidí no asistir al debate de su periódico. No es un espacio imparcial, ni objetivo para el intercambio de ideas”, argumentó.

Y recordó que ha debatido con sus contrincantes en universidades, otros medios de comunicación y el organizado por la Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León, al considerar que sí eran foros adecuados.

Por redacción

brc