Los partidos políticos tienen una función y los candidatos tenemos otra: Ricardo Bours

Ricardo Bours anunció a 18 días de que se celebre la jornada electoral que renuncia a su candidatura para la gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano (MC) y de manera personal se sumó al proyecto de Ernesto Gándara, quien compite por la alianza Va por Sonora (PRI, PAN, PRD).

Al respecto, Bours explicó en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para El Heraldo Radio que es más que un político y entiende que Movimiento Ciudadano no esté de acuerdo

“Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, nunca lo fui (...) los partidos políticos tienen una función y los candidatos tenemos otra”, añadió.

Fue el 17 de mayo por la noche que Bours compartió una carta en redes sociales y puntualizó que no se trataba de una declinación, sino de un acuerdo de unidad y llamó a los sonorenses a votar por Ernesto Gándara Camou. “Con este acuerdo sumamos, no restamos ni dividimos. Se suman los proyectos y las propuestas de los dos candidatos sonorenses para tener lo mejor de los dos”, justificó.

Ahora, el excandidato de MC realizará las actividades que le sean asignadas por el candidato del PAN, PRI y PRD, con el objetivo de que éste obtenga el triunfo el 6 de junio.

Bours fue cuestionado si era más importante parar a la Cuarta Transformación en Sonora que dar resultados para Movimiento Ciudadano y respondió: “sin lugar a dudas. No es ningún sacrificio, siento la responsabilidad de hacerlo y cuando estamos convencidos de que es lo correcto, no duele, no causa mayor daño en mi forma de ser, sí una responsabilidad de las personas que me acompañaron. Haré lo posible por que Ernesto Gándara gane”.

Sobre el panorama de violencia que se vive en la entidad, acotó que los candidatos deben ser la voz de quienes viven con miedo, de quienes se rigen por los horario que determina la delincuencia organizada, "porque es necesario que tengan un voz. Un candidato que tiene miedo qué confianza le puede inspirara de cambiar las cosas al electorado, no pueden existir candidatos con miedo no debería de participar. Tenemos que ser la voz de esos que tiene miedo".

