Candidatos de Morena firman compromisos por la población LGBT+ en CDMX

Candidatos de Morena en la Ciudad de México, asistieron a la ‘Firma de compromisos con la población LGBTTTI+ ́, documento que contiene 10 compromisos en favor del respeto y los derechos de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI) en la capital. El evento fue organizado por iniciativa del Centro de Investigación Diversidad e Incidencia (CIDI) y el activista social, Amado Jonathan Hernández, quien menciona, “tiene el objetivo de eliminar las barreras legales y sociales, construir puentes y alianzas para crear políticas públicas en favor de la población LGTTTI+”.

Entre las candidatas y candidatos que firmaron el documento se encuentran la candidata a alcaldesa de la Cuauhtémoc, Dolores Padierna; las diputadas, Isabela Rosales Herrera, candidata por el distrito 23 en Álvaro Obregón; Guadalupe Morales Rubio, candidata por el Distrito 10 en Venustiano Carranza; Esperanza Villalobos, candidata por el Distrito 22 en Iztapalapa y los candidatos Temístocles Villanueva, candidato por el Distrito 9 y José Luis Rodriguez Díaz de León por el Distrito 12, ambos representantes de la Cuauhtémoc.

Temístocles Villanueva, recordó que el reconocimiento a la identidad de género de las Infancias Trans sigue siendo un tema pendiente, aún siendo la Ciudad de México ejemplo de vanguardia, progresividad y reconocimiento de derechos, puesto que falta ser aprobada en el pleno del Congreso local.

“Porque es la gran deuda de esta época para todos nuestros niños, niñas, niñes, que se le siguen negando en todos los espacios públicos, en todos los espacios de gobierno, en todos los espacios privados sus derechos, su identidad; la identidad que es nuestro derechos básico. Quien no puede acceder al derecho a la identidad, difícilmente puede acceder al resto de sus derechos”, enfatizó.

Mientras que la candidata por el Distrito 10 local, Guadalupe Morales Rubio, refrendó sus compromisos en favor de la “libertad de decisión y el respeto de la población LGBTTTI+”, recordando que “esta lucha es de todas, todos y todes”. Por su parte el candidato José Luis Rodriguez Díaz de León mencionó que los compromisos firmados tienen el objetivo de avanzar en el reconocimiento de derechos con una perspectiva de género y diversidad en todas las alcaldías de la Ciudad, por lo que aseguró: “este proceso de transformación tiene que incluir a la pluralidad y diversidad, o no será una transformación”.

Por su parte, la candidata, Isabela Rosales Herrera, resaltó que esta firma no significa“ hacer propuestas de campaña al aire” rumbo a las próximas elecciones del 6 de junio, por lo que aseguró que dará continuidad a esta agenda rumbo a la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Los 10 compromisos con la Diversidad Sexual y de Género, son: por la Transversalidad y la Interseccionalidad; la Vida y Dignidad de las Personas Trans y Personas de Género no Conforme; la Diversidad en la Administración Pública y la Política Social; el Derecho a la Salud Digna Sin Discriminación: las Personas Adultas Mayores de la Diversidad; el Reconocimiento de las Identidades No Binarias y de Género no Conforme; la Educación en la Diversidad; Igualdad laboral; y, finalmente, por el Respeto, Reconocimiento y Redignificación de los Espacios de Esparcimiento LGBT+ en nuestra Ciudad y por las Familias Diversas.

Por: Cinthya Stettin