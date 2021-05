El presente proceso electoral será el segundo más violento en las últimas dos décadas

De septiembre del 2020 a mayo del 2021, se han reportado 32 asesinatos de aspirantes y candidatos en todo el país, de acuerdo con datos de Etellekt Consultores, el 89% de ellos eran opositores a los alcaldes de los municipios que pretendían representar.

Lo cual incluye el reciente caso de Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme por Movimiento Ciudadano que se registró la tarde del 13 de mayo.

Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, precisó en entrevista en Nuestra Mañana en el Heraldo Televisión que, del total de casos registrados, 10 fueron candidatos y el resto aún no tenían el registro de sus partidos, lo que hemos identificado que la agresión fue cuando la persona no tenía un registro, "porque no se prevén medidas de seguridad para aspirantes ni precandidatos, solo para candidatos registrado”.

Añadió que los agresores saben que cuando atentan contra un aspirante, la reacción de la autoridad es más tibia, porque es como si se tratara de un homicidio, mientras que en el caso de tratarse de un candidato, las fiscalías por cuestiones políticas hacen como que avanzan y se preocupan un poco más por los casos de los candidatos.

En tanto, el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo tener otros datos en relación con el número de asesinatos contra personas que están participando en el presente proceso electoral.

Tras el asesinato del candidato de MC, a la alcaldía de Cajeme, el Indicador de Violencia Política de @etellekt_ registra un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos, con un saldo de 83 políticos que han perdido la vida en atentados (32 de ellos aspirantes). pic.twitter.com/3inEbAyif8 — Etellekt Consultores (@etellekt_) May 14, 2021

Salazar calificó como aberrante que el gobierno minimice la pérdidas de vidas y otros gobernadores han dicho que no se podía hablar de candidatos amenazados porque no estaban registrados entre los partidos.

El Indicador de Violencia Política elaborado por la consultora de comunicación y gestión de riesgos reporta un total de 563 hechos delictivos contra políticos y candidatos – lo cual incluye homicidios amenazas, robos, secuestros, actos de intimidación- y 83 políticos que han perdido la vida en atentados.

Por parte del gobierno se ha señalado que son atentados por parte del narcotráfico, precisó que no es así, “siempre se dice que es el narco para soslayar el problema, para no transparentar a la ciudadanía que la violencia es ejercida entre ellos, de quien es la oposición”.

Al presente proceso electoral le restan tres semana, por lo que estimó se superarán las 774 agresiones globales que reportó la consultora en el 2018 y fueron políticos asesinados fueron 152 políticos, de los cuales 48 fueron aspirantes y candidatos, también habrá que recordar que el pasado proceso electoral fue más largo”.

Rubén Salazar aseguró que con los 83 asesinatos que se han reportado, “ya sería la segunda elección más violenta desde el año 2000, por debajo de la del 2018 cuando se registraron 152 políticos. En tanto, en los últimos 21 años, contando elecciones concurrentes y locales, han sido asesinados 140 aspirantes y candidatos en 100 municipios”.

