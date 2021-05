Perfilan "Ley Mijis" para evitar usurpación de candidaturas indígenas

La comunidad Mazahua avecindada en San Luis Potosí, el Observatorio Indígena Mesoamericano, así como la organización “Cambio por San Luis”, anunciaron que impulsarán una iniciativa de ley que impida que se vuelvan a presentar casos como el de Pedro Cesar “Mijis” Carrizales Becerra a quien ayer el Tribunal Electoral Federal le retiró su candidatura plurinominal “indígena” otorgada por Morena.

Hace tres años el hoy diputado local por el Distrito XV, Rolando Hervert Lara, un hombre de más de 1.80 metros de estatura, tez blanca y ojos verdes, accedió a una curul por la cuota indígena cuando evidentemente no pertenece a ningún pueblo originario, y desde entonces ha quedado pendiente regular ese tipo de candidaturas, por lo que ahora el intento de usurpación del “Mijis” Carrizales ha incentivado el tema, recordó el dirigente de la organización “Cambio por San Luis”, Michel Hernández Piña.

“Le vamos a llamar 'Ley Mijis' para evitar casos como el de Pedro. Sería una iniciativa ciudadana, se tiene que reglamentar por la auto adscripción calificada, no nada más que yo me auto adscriba indígena y voy a representar a ellos, no, si no pertenezco a su comunidad, si no me respaldan, si no he tenido cargos en ella, si no sé ni he vivido lo que es ser indígena, entonces no puedo aspirar a representarlos”, expuso.

Hernández Piña señaló que deben imponerse candados para que no se repitan casos como el del diputado panista Hervert Lara y el del “Mijis”, donde para empezar el PAN y Morena actuaron de manera reprobable al postular candidatos que no tienen que ver con las comunidades indígenas, así como el Consejo General del INE –en el caso de Pedro Carrizales- que le validó la candidatura plurinominal con dos constancias apócrifas.

Por su parte, la representante legal de la Comunidad Mazahua avecindada en San Luis Potosí, Claudia Hernández Herrera explicó que para que se pueda legislar en materia de candidaturas indígenas reales es necesario hacer una consulta a todas las comunidades de los pueblos originarios y que entre los candados que se deben imponer está que quienes quieran representarlos hayan ya tenido cargos al interior de la comunidad, que para ellos es muy importante.

Esto se debe a que es una “profesionalización a su modo, ya por lo menos se encargaron de la fiesta patronal, tienen que ir escalando una serie de cargos para poder llegar a esta calidad de representatividad” y añadió que también deben hablar una lengua indígena y tener una vecindad en la comunidad de un determinado número de años como mínimo.

La abogada denunció que en este proceso electoral recibieron denuncias de casos en la población Xi Úi (Pame), donde los representantes de comunidades con mayoría indígena metieron planillas de gente que se auto adscribió indígena y que no lo son, sino que “son la gente que siempre los ha gobernado”, indicó.

Por Pepe Alemán

brc