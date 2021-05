"No hay propuesta de los partidos políticos, se han centrado en las descalificación": Cuauhtémoc Cárdenas

En el desarrollo del presente proceso electoral, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano expresó que lo ve con preocupación porque no ve propuesta de los partidos políticos, no tienen propuestas para superar el problema del desempleo, cómo superar la pobreza, cómo garantizar la seguridad.

El político mexicano expresó en entrevista para el programa Me lo dijo Adela para El Heraldo Televisión que los candidatos y partidos políticos se han centrado en la descalificación del de enfrente.

“De lo que expresan los partidos políticos y los candidatos no se están planteando caminos de solución. No se está discutiendo”

En la conferencia matutina del martes 11 de mayo, el mandatario Andrés Manuel López Obrador justificó su injerencia en el proceso electoral, con el fin de denunciar los fraudes electorales y que no se puede quedar callado.

Cárdenas Solórzano refirió que se tiene una legislación excesiva, en otros países donde hay democracias consolidadas, los funcionarios apoyan las posiciones de sus partidos, no me espanta.

“A mí me preocupa que sigamos impulsando estas disposiciones restrictivas y no se abra para el juego democrático. Ahora, lo que sí me preocuparía es que no solo están repartiendo promesas, de eso nadie se muere, ni por darlas ni por recibirlas. Pero sí me preocupa que en estas tarjetas, las cuales desconozco, se esté realmente ofreciendo dinero”, explicó el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exjefe de gobierno del Distrito Federal.

El excandidato a la presidencia en el proceso electoral de 1988 añadió que con las coaliciones que compiten no entiende la política que se quieren implantar desde los partidos políticos en temas como lo económico y en lo social.

“Esperaría propuestas de los partidos políticos, propuestas de cómo enfrentar los problemas y es algo que no se ve”, comentó.

yc