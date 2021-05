Dante Delgado pide al presidente 'sacar las manos' del proceso electoral de Nuevo León

Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República diera a conocer que se abrieron carpetas de investigación contra dos candidatos a la gubernatura de Nuevo León, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. le pidió al presidente sacar las manos del proceso electoral del estado.

En una rueda de prensa en Monterrey, acompañado de Samuel García, uno de los señalados, Delgado denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador está intentando limitar la democracia y la voluntad de los ciudadanos en el país, y hoy en el estado de Nuevo León, donde aseguró que su partido se ha posicionado en primer lugar.

“Le exigimos desde Monterrey que saque las manos del proceso electoral y que asuma su responsabilidad de ser presidente de la República. Le pedimos que convoque a la unidad, al desarrollo con visión de futuro y grandeza, que abandone la mezquindad de sentirse parte de una parte de Mexico, y asuma la responsabilidad de ser ejecutivo de todo el país”, argumentó Delgado.

Samuel García seguirá siendo candidato: MC

Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de cambiar de abanderado rumbo a las elecciones en menos de tres semanas, Delgado descartó por completo hacerlo, ya que insistió que Samuel García es el candidato de Movimiento Ciudadano y será quien gane en las boletas.

“No hay Plan B, porque no hay Plan B, a él le gusta marcar agenda. Movimiento Ciudadano no va a caer, tenemos candidatos, y Samuel García es nuestro candidato y será el futuro gobernador del estado. No hay nada, que no sea la perversion política, que impida que Samuel García sea el candidato a gobernador”, argumentó.

Por Daniela García

ovh