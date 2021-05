Xóchitl Delgado, candidata amenazada de muerte, exige custodios a la Fiscalía de Yucatán

Luego de ser amenazada de muerte con una “narco-manta”, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Kanasín, Xóchitl Delgado Caballero, declaró que tiene miedo de ser asesinada e hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán para que le otorgue custodios.

“No me interesa ser una mártir o una estadística más en un país en el que a diario asesinan a mujeres”, sostuvo en conferencia de prensa.

Relató que también recibió un mensaje en su teléfono celular en que la insultaron y amenazaron de muerte a ella y a su familia, con fotografías de la “narco-manta” en su contra que apareció este fin de semana en Quintana Roo.

Explicó que ya interpuso la denuncia correspondiente y solicitó medidas de protección a la Fiscalía, tanto para ella como para su familia, ya que las amenazas están explícitamente relacionadas con su participación en la contienda electoral.

“Tengo miedo miedo por mí, por mis hijos pequeños, por mi madre, por mi esposo, pero las ganas de construir un mejor futuro para ellos son más grandes que mis temores. No me voy a doblegar, hay que sentar precedente”, señaló.

“Lo digo sin que me avergüence, tengo miedo, no me interesa ser mártir o una estadística más en un país en el que a diario asesinan a mujeres, pero sí tengo claro que el miedo nunca debe nublar la esperanza”, recalcó.

Delgado lamenta antecedentes de violencia

Xóchitl Delgado también reconoció que le preocupan los antecedentes de casos de mujeres víctimas de violencia de género en Yucatán, en los que las autoridades de seguridad se demoran en otorgarles protección, pues podría sucederle lo mismo.

En ese sentido, el abogado de Movimiento Ciudadano en la entidad, Sergio Cuevas González, recalcó que debido a la gravedad de las amenazas, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya debieron entregarle custodios a ella y a sus familiares.

Por Herbeth Escalante

EAA