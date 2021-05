Renán Barrera Concha propone calesas eléctricas para Mérida

Como parte de sus propuestas de campaña, el candidato del PAN a la alcaldía de Mérida, Renán Barrera Concha, presentó el proyecto de las calesas eléctricas que servirían para fortalecer el turismo de la ciudad, pero también para alejar a los caballos del trabajo forzado.



Con la introducción de las calesas eléctricas, 78 caleseros contarían con una nueva oportunidad de empleo y 68 caballos podrán tener una vida digna.



“Podemos cuidar las tradiciones y tener un diálogo neutral en donde no haya radicalismos, porque hay que impulsar actividades dignas como la de los caleseros, de la que dependen muchas familias y que son aliados del turismo”, señaló el panista.



El presidente municipal con licencia dijo que es viable seguir migrando hacia los cambios que se están dando en el mundo a favor del medio ambiente, incorporando la tecnología y al mismo tiempo conservando las tradiciones.



“El trabajo del alcalde no es fomentar la división, el trabajo es abrir el diálogo, porque todos tienen derecho a trabajar y hacer planteamientos sin que haya afectación al que no piense igual, el trabajo es armonizar la ciudad”, recalcó Barrera Concha, al hacer referencia al conflicto entre defensores animalistas y los caleseros.



Señaló que la intención es incorporar este nuevo modelo de calesas de manera voluntaria, por lo que tendrán que negociar con los conductores de este servicio cuál sería el esquema para adquirirlos.



Explicó que el año pasado se modificó la ley de Transporte de Yucatán para por fin regular las calesas eléctricas, por lo que ahora el ayuntamiento sí puede impulsar este tipo de vehículos para fortalecer el turismo.



En el acto, el líder de la agrupación de caleseros, Eduardo Echeverría, recordó que este servicio es una tradición que data de 1876 en Yucatán y que ahora están abiertos al diálogo para escuchar propuestas para modernizarlas.



Con las nuevas calesas, que serían eléctricas y alcanzarían una velocidad de hasta de 50 kilómetros por hora, ya no habrá necesidad de utilizar caballos para jalar los coches de los turistas que pasean por el Centro Histórico y Paseo de Montejo.

Por Herbeth Escalante

efve