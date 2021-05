Registra Morena a Evelyn Salgado como su candidata a la gubernatura de Guerrero

Evelyn Salgado Pineda, hija del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, fue registrada este sábado por Morena como su candidata a la gubernatura de Guerrero.

Acompañada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Mario Delgado Carrillo; del secretario General de Morena en el estado, Marcial Rodríguez Saldaña; y de su padre, Félix Salgado; Evelyn Salgado acudió la noche de hoy al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en Chilpancingo, para presentar su solicitud de registro como candidata.

Al concluir con el trámite, Salgado Pineda realizó un mitin afuera de edificio del IEPC en el que agradeció el respaldo de la militancia para que fuera designada como abanderada del partido.

“Es para mí un verdadero honor que me hayan elegido para representar este movimiento, cuyo principal objetivo es que la Cuarta Transformación se consolide en nuestro estado”.

También dijo que pese a los intentos de la oposición, Morena ganará la elección del próximo 6 de junio y se comprometió a respetar los principios que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Hay quienes creen que hace unos días nos vencieron. Lo que no saben es que no se puede vencer lo que no se rinde, la adversidad nos ha fortaleciendo, nos ha hecho más fuertes (...) Pondré toda mi voluntad y empeño para sacar adelante este proyecto que es de todos y todas las guerrerenses”.

Mujeres y hombres motores de la ‘4T’

Finalmente, refirió que las mujeres y los jóvenes son el motor de la llamada 'Cuarta Transformación'.

“Aquí se los digo, de frente, mirándolos a los ojos, no les voy a fallar, trabajaremos arduamente, sin descanso y bajo los preceptos de nuestro partido y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Cómo bien lo decían, arrancaron nuestros frutos, quebraron nuestras ramas y quemaron nuestro tronco pero no pudieron ni podrán arrancar nuestras raíces. Vamos a ganar”.

Por su cuenta, Félix Salgado reiteró que acompañará a su hija en lo que resta de la campaña electoral para posteriormente regresar a su curul en el Senado de la República.

Por Carlos Navarrete Romero

BAR