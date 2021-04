Elecciones San Luis Potosí: Personas con síntomas de Covid-19 podrán asistir a votar

La primera jornada electoral en la historia de San Luis Potosí bajo protocolos sanitarios, debido a la pandemia por la Covid-19, tuvo hoy su primer esbozo al realizarse un simulacro de votación, donde se mostraron los nuevos elementos en casilla y las reglas que deberán observar las y los votantes el próximo 6 de junio.

Durante la presentación, la vocal de Organización Electoral de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Eliza Robles Palacios, explicó que los nuevos elementos y acciones que serán incorporados en cada una de las 3 mil 700 casillas para contrarrestar un posible contagio al SARS-CoV-2.

El electorado encontrará que el lugar es previamente sanitizado, habrá señalizaciones para garantizar la sana distancia y orientación del flujo dentro de la casilla; habrá un cartel gráfico con todas las medidas sanitarias; en el área de funcionarios y funcionarias de casilla hay al menos metro y medio de distancia entre silla y silla y los canceles o mamparas no contarán con cortinillas para que haya mayor ventilación y disminuir el riesgo de contagio.

En cuanto al procedimiento a la hora de ingresar a la casilla, usando voluntarios se pudo apreciar que el elector deberá portar obligatoriamente cubrebocas y observar la sana distancia en la fila antes de entrar a la casilla.

A su vez, una escrutadora les aplicará gel antibacterial y le entrega una toalla desinfectante al tiempo que le muestra el cartel con las recomendaciones generales; se presenta ante el presidente la Mesa Directiva de Casilla a quien le muestra su credencial para votar y la coloca sobre la mesa ante el primer secretario para evitar cualquier contacto con ella.

Una vez verificada la existencia en el padrón, le entregan las boletas e ingresa a la mampara sin cortinilla donde elige a quién destinará su voto y desinfecta el marcador de boletas usado, para después depositarlas en las urnas correspondientes para luego regresar a la mesa para recoger su credencial y se le aplique la tinta indeleble en el pulgar derecho.

En todo momento es seguida por un escrutador que sanitiza las áreas con las que tuvo contacto el votante y al salir se le vuelve a aplicar gel antibacterial en las manos.

Personas con síntomas podrán votar

La funcionaria del INE precisó que únicamente a quienes no lleven su credencial para votar con fotografía o no pertenezcan a la sección donde está ubicada la casilla no se les permitirá votar, pero dejó en claro que no pueden prohibir el derecho a ejercer el voto por la pandemia.

“Si llega una persona que tuviera algún síntoma que pudiera estar relacionado con Covid, en ese momento sólo entra, vota y al salir se realiza la limpieza y desinfección solamente, no podemos saber si es o no sospechoso de Covid”, apuntó.

En tanto, el delegado del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas garantizó que el próximo 6 de junio todos los espacios de votación contarán con una alta calidad de atención a la salud con la opinión de expertos nacionales e internacionales en materia de Salud Pública y Epidemiología en contextos severos.

“Esperaríamos que la gente salga a votar porque hay muchos alicientes en el contexto político y social, es importante que la gente salga a ejercer ese fragmento de soberanía que tiene para la toma de decisiones fundamentales que le da su credencial para votar”, indicó.

Por Pepe Alemán

EAA