CDMX: Aspirante a diputado propone una fiscalía contra negligencias médicas

El aspirante a una diputación federal del distrito XX por el partido Redes Sociales Progresistas, Fernando Avilez Tostado, propone una fiscalía especializada en contra de la violación de los derechos humanos a la salud en la Ciudad de México.

El también presidente de la fundación No Más Negligencias Médicas señaló que de cada 100 quejas presentadas por una supuesta negligencia médica, sólo dos concluyen en fallos en contra de médicos o instituciones investigadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CDNH).

La falta de una fiscalía investigadora y sancionadora ha provocado, señaló, que las personas opten por no denunciar una negligencia médica.

"A nivel internacional cada ocho minutos muere una persona a causa de una negligencia, es altísimo, y aquí en México no le hemos puesto atención a este tema tan importante. Es necesario que tanto los médicos como los pacientes conozcan debidamente sus derechos.

"De llegar a la Cámara de Diputados legislaré inmediatamente para que exista una fiscalía especializada en los derechos de la salud en toda la República y de punta a punta, porque no es posible que en la Ciudad de México no cuente con una. En algún momento todos fuimos, somos o seremos pacientes médicos", afirmó Avilez Tostado.

El candidato dijo que el estado de Jalisco es el único que cuenta con una fiscalía encargada de informar, orientar y concientizar a la gente sobre la importancia de proceder legalmente contra las instituciones que cometen negligencias médicas durante operaciones o similares, situaciones que culminan en fallecimientos en el peor de los casos.

De acuerdo con un reporte expedido por la firma legal LEX & CO en México sostiene que al cierre del 2013 se contaron mil 775 procesos penales contra médicos negligentes, de los cuales sólo 43 derivaron en un laudo condenatorio para el acusado; otros seis médicos fueron eximidos de responsabilidad a pesar de que se pudo comprobar la mala praxis mediante terceras personas y pruebas irrefutables.

Avilez Tostado agregó que desde la Cámara de Diputados implementará estrategias para crear libros de texto infantiles, de este modo los menores conocerán sus derechos de salud.

"En países como Inglaterra no se cobran operaciones ni en los hospitales más grandes, sin embargo, aquí en México sí. Aquí hay hospitales para ricos y clase media, pero también hay hospitales que no tienen ni los requisitos mínimos requeridos por la norma mexicana de insumos, el abastecimiento de medicamentos en raquítico los presupuestos también, y la gente de escasos recursos no tiene acceso a esos grandes hospitales que necesitan para sobrevivir", sostuvo el aspirante a una curul en San Lázaro.

Por Carlos Navarro

RMG