Candidata en Manzanillo señala a responsables de pobreza e incita a agredirlos

Griselda Martínez, candidata de Morena a reelegirse a la presidencia municipal de Manzanillo, llamó a los ciudadanos a “seguir a pedradas” al candidato de la coalición “Va por Colima”, Jorge Luis Preciado, tras responsabilizarlo de la pobreza que hay en el puerto.

“A ver, por qué no le reclamaron. ¿Por qué no vino Jorge Luis que privatizó todo y nos dejó a los mexicanos, por qué no lo bajaron y lo agarraron a pedradas? Porque a ese hay que seguirlo a pedradas”, llamó Martínez Martínez.

La alcaldesa con licencia indicó que en tres años no se va a solucionar la pobreza que se vive en Manzanillo, porque otros gobiernos se tardaron por lo menos 40 años en un proceso de privatización que la causó y aseguró que el panista participó en estas decisiones.

“Él fue responsable, porque él privatizó, él levantó su mano para privatizar todo lo que nos han privatizado, es responsable de la pobreza de la mayoría de los mexicanos, no nada más de los de Manzanillo, no, él fue diputado federal y ha sido senador”, aseguró.

De igual forma incluyó a otros políticos manzanillenses de otros partidos como responsables del empobrecimiento de los habitantes, como el candidato al gobierno de Colima por el PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua, o la regidora del PAN en Manzanillo, Martha Sosa Govea.

Durante 40 au00f1os una clase polu00edtica nos sumiu00f3 en la miseria y se enriqueciu00f3 a costa de la pobreza de todos nosotros. No dejemos que regresen los malos gobiernos. #sigamosdefendiendomanzanillo Posted by Griselda Martu00ednez Martu00ednez on Monday, April 26, 2021

“Virgilio fue diputado federal, como diputado federal también paró su manita para seguir privatizando cosas, Martha Sosa también fue diputada federal y senadora de la República, también privatizó cosas”, expresó la morenista.

Tras recibir algunos reclamos de los manzanillenses, Griselda Martínez aseguró que hay una clase política que se ha enriquecido con la pobreza de los mexicanos, por lo que llamó a no discutir “entre los jodidos” y aseguró que ella no es responsable.

“Ninguno de los que estamos aquí es responsable del desastre que hay, ninguno, ni yo tampoco, para estar claros, yo estoy viendo como resolver el cochinero que nos dejaron”, aseguró.

Por Martha de la Torre

yc