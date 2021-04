¿En qué consiste el Manifiesto México propuesto por Coparmex a los candidatos?

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió a candidatos y partidos políticos firmar el “Manifiesto México”, el cual incluye los temas más importantes y urgentes para la ciudadanía y el sector empresarial.

El manifiesto contiene 26 acciones enlistadas en ocho ejes temáticos para ayudar al desarrollo del país:

1) Reactivación económica y social

2) Atención a la pandemia

3) Más y mejores empleos

3) Finanzas sanas y competitividad fiscal

4) Seguridad

5) Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad

7) Educación de calidad e innovación

8) Sostenibilidad hídrica y energética

“Desde la Coparmex queremos respeto a la ley y a las instituciones. No queremos atropello a las leyes. Queremos acuerdos y no pleitos y descalificaciones. Queremos sentirnos todos mexicanos y no vivir divididos. Queremos más y mejores empresas y no ataques a las empresas. Más empleos mejor remunerados es lo que queremos y no apoyos electoreros”, dijo José Medina Mora, presidente de la Coparmex.

Agregó que “queremos respeto y seguridad para las mujeres y no mujeres maltratadas. Queremos salir a la calle con confianza. No queremos sentirnos inseguros. Queremos salud para todos. No queremos falta de medicamentos. Queremos educación para todos. No queremos falta de herramientas para niños y jóvenes. Queremos un medio ambiente cuidado. No queremos un planeta destruido”.

Desde #Coparmex hacemos un llamado a las y los candidatos y a los partidos políticos, a que incorporen las propuestas de nuestro #ManifiestoMx a sus plataformas electorales y asuman un compromiso respetuoso y firme con la ciudadanía. #ComunicadoCoparmex uD83DuDC49 https://t.co/CthEbSAAmd pic.twitter.com/RJIF8L59Sp — Coparmex Nacional (@Coparmex) April 26, 2021

Medina Mora pidió a los candidatos a un cargo de elección popular y a los partidos políticos incorporar las propuestas del Manifiesto México 2021 a sus plataformas electorales y a asumir un compromiso respetuoso y firme con la ciudadanía.

Por otra parte, el vicepresidente nacional de Centros Empresariales y Federaciones, Juan José Sierra Álvarez, indicó que desde los 68 Centros Empresariales, las delegaciones y representaciones de la Confederación se buscará que los candidatos firmen el acuerdo en sus respectivos estados y se comprometan a darle seguimiento a cada una de las propuestas.

Además, solicitaron que aquellos aspirantes que decidan sumarse a este compromiso, compartan en sus redes sociales una fotografía o video de su adhesión a la propuesta de Coparmex.

