En Querétaro, Morena impugnó todas las candidaturas... de Morena

El pasado fin de semana fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), todas las candidaturas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por diversas irregularidades, reveló hoy, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga.

En conferencia de prensa, Balderas Puga reveló que dichas impugnaciones se presentaron por anomalías, negligencia y violaciones a los estatutos internos del partido, en particular, porque violentan los estatutos del partido en materia de candidaturas externas.

De igual manera, el dirigente morenista dijo que en caso de que aún sea viable, buscarán proporcionar asesoría jurídica a aquellos militantes que deseen impugnar todo o parte del proceso, principalmente en lo relativo al exceso de candidaturas externas y a la falta de cumplimiento del artículo sexto bis del estatuto.

"En todas las impugnaciones hay al menos siete irregularidades que fueron señaladas, pero particularmente destaca la presunta violación de los estatutos por parte de la dirigencia estatal que encabeza Jesús Méndez Aguilar, al no haber respetado los porcentajes para la asignación de candidaturas, señalado en el artículo 44.



Balderas Puga explicó que dicho artículo afirma que no se puede otorgar más allá del 50 por ciento de candidaturas a personas no militantes de Morena en la parte uninominal; en tanto que, en las candidaturas plurinominales, los aspirantes externos, no pueden representar más allá del 33 por ciento de los espacios; cuando en Querétaro, ese porcentaje alcanzó hasta el 70 por ciento de candidaturas otorgadas a no militantes del partido.

“Ya se ingresó el documento al Tribunal Electoral, el pasado sábado, con el fin de impugnar todas las candidaturas locales del partido”, dijo.

Buscan expulsar al dirigente estatal

Además, Ángel Balderas Puga informó que ya se inició, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, un proceso para expulsar y desconocer a Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente, al considerar que fue negligentes en el registro de candidaturas locales.

Desde la perspectiva de Balderas Puga, ambos personajes provocaron que MORENA se quedara sin aspirantes a las presidencias municipales de Ezequiel Montes, Corregidora, Jalpan y Pinal de Amoles, lo que terminó por modificar toda la estructura de candidaturas del partido en Querétaro.

