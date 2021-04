Layda Sansores ofrece apoyos agropecuarios para la región de Sabancuy

Ante vecinos de Chicbul y comunidades aledañas de esta región de Campeche, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura, Layda Sansores San Román, se comprometió a apoyar el desarrollo agropecuario, con programas de apoyo, caminos saca cosechas, que permitirán a los campesinos convertirse en sus propios patrones.

No concibo, dijo, un gobierno si no es humano, que no integre, que no piense en las necesidades principales del pueblo. Se debe trabajar para el pueblo con pasión y se tiene que integrar para poner la visión.

Casa abierta para los campechanos

La candidata de Morena habló también acerca de la inclusión de ex priistas y ex panistas que han ocasionado la perdida de tres legisladores en la bancada morenista en el Congreso Estatal, sobre este tema afirmó que morena es una casa abierta para todos los campechanos, a la que han llegado personas de diferentes colores, pero con valor y decisión de sumarse y contribuir.

Durante su intervención recordó que en esa región ganó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con 5 mil 50 votos. La candidata Layda Sansores San Román estuvo acompañada también del candidato a diputado José Luis López Gamboa, del XII; del coordinador general de campaña Aníbal Ostoa y dirigentes de las comunidades de la región.

"Volvamos la vista al campo. Trabajemos juntos nuestra tierra en la que, sin duda, florecerá el cambio verdadero para nuestros hijos.



¡Ellos merecen una mejor calidad de vida!#LaydaGobernadora #Campeche " pic.twitter.com/6Pua4AvMmE — Layda Sansores (@LaydaSansores) April 26, 2021

Por Guillermo Officer

BAR