Beto Maldonado, sus propuestas resaltan en el primer debate de candidatos por Tlaquepaque

Durante el primer debate entre los candidatos por la alcaldía de Tlaquepaque, Beto Maldonado, el candidato de Morena, dijo que su objetivo principal es construir una verdadera alternativa para los tlaquepaquenses, a quienes expuso vías totalmente realizables cuando llegue al ayuntamiento del municipio.

En el tema de seguridad señaló la falta de enfoque de la actual administración, ya que se ha dedicado a evadir sus responsabilidades.

"Es curioso que quieran aventar la bolita de prevención en seguridad. La corrupción no tiene género y hoy Tlaquepaque está plagada de un gobierno corrupto: 35% del presupuesto es autogenerado, el 7% son participaciones estatales y el 55% lo reciben desde el gobierno federal. En 2019 había recaudación de 35 millones, y ahorita vamos en 25, ha decrecido la recaudación y esto te habla de corrupción".

Ante esto, propone una mejor gestión de los recursos económicos, materiales y humanos para que haya mejores resultados en seguridad, con una policía bien preparada, bien pagada y en coordinación con las distintas corporaciones estatales y federales.

Para la reactivación económica el municipio se hará de más recursos federales. No más moches, como sucede actualmente, asimismo el impulso de una Unidad Administrativa para hacer trámites y procesos más eficientes, al tiempo de llevar a cabo la modernización y digitalización de la administración.

Maldonado Chavarín propuso la creación de un "Permiso cero": permisos provisionales hasta por dos meses para quien quiera emprender, con el compromiso de cumplir.

En este ámbito, también incide el combate a la pobreza patrimonial, con la regularización de la tierra para que todos tengan título de propiedad. Habrá una inversión en arreglo de calles con 60 millones de pesos de presupuesto anual, con recursos de programas federales, así como el impulso de "Tlaquepaque te respalda": incentivos y apoyos a comerciantes y facilidades a empresas y nuevos emprendedores.

En el apartado de la mejora de los servicios públicos, destacó que lo principal es cero corrupción. El candidato morenista propuso igualmente una reingeniería en recaudación fiscal, creación de APP para facilitar trámites, hacer un diagnóstico serio para ver cuánto dinero necesita cada área del municipio.

Asimismo, partir de la eficiencia y la austeridad en el gasto corriente para una mayor inversión en obra pública y programas sociales. No mentir, no robar, no traicionar, como principios básicos de Morena, que se implementarán en Tlaquepaque.

De esta manera, Maldonado Chavarín se alzó como el candidato ganador de este encuentro, gracias a que expuso puntos clave para regenerar la vida pública de Tlaquepaque, a partir del buen trabajo de sus autoridades, como ejemplo del buen gobierno, para transformar la realidad que vive el municipio, que es tratado como el patio trasero del Área Metropolitana de Guadalajara, para convertirlo en la Puerta Grande de Jalisco.

brc