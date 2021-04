Pide Padierna a vecinos de Tlatelolco organizarse y no permitir abusos en estacionamientos

La abanderada de la candidatura común Juntos Haremos Historia (Morena y PT) a la Alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, hizo un llamado a los vecinos de la Unidad Habitacional Tlatelolco para organizarse y no permitir que algunos mafiosos se hagan cargo de los estacionamientos de la zona.

La morenista visitó varios puntos como parte de su recorrido de campaña, en el cual atendió las principales demandas de la gente.

"Les hago una invitación a organizarnos los tlatelolcas, si se organizan democráticamente se pueden resolver los problemas. No dejemos que algunos mafiosos se hagan cargo de los estacionamientos; no permitamos que unos cuantos que no quieren el desarrollo, se apropien de los espacios públicos de la unidad", afirmó.

La candidata recorrió la unidad y escuchó a los habitantes. Foto: Especial

Padierna pidió a los habitantes de Tlatelolco a hacer causa común para enfrentar estos problemas.

"La gente tlatelolca es progresista, le interesa superarse y necesitamos entonces un Gobierno en el que hagamos mancuerna con la sociedad para lograr ese bienestar, esa prosperidad, para que a esta Unidad Habitacional regrese el esplendor, la atención, la limpieza, la organización, el deporte y la cultura.

"Lo que le hace falta a la Unidad es un mantenimiento mayor y a eso venimos hoy aquí, a decirles que comenzará una nueva etapa en la historia de nuestra Alcaldía, que se va a caracterizar por ser un Gobierno honesto, eficiente, al servicio de la gente", dijo.

Señaló que el foro al aire libre conocido como Ágora, debe estar lleno siempre de cultura para todas las edades.

"Vamos a poner una cartelera para todos los gustos, para todas las edades, no hay que dejarla en el abandono, se hizo para ser un foro de cultura y eso es lo que volverá a ser a partir de mi Gobierno”, agregó.

Por Carlos Navarro

