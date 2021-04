“No me doy por muerto”: Ricardo Monreal habló sobre sus aspiraciones presidenciales

“Vamos a ver… no me doy por muerto, pero eso es en su momento, ahorita no”, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila en la capital potosina al ser cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales para el 2024.

Entrevistado tras la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos ordinarios sancionadores en materia electoral” en un hotel del Centro Histórico, el político zacatecano dijo que para el segundo semestre del 2023 hará públicas sus aspiraciones, pero que ahora, por ley y colaboración entre poderes le toca apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, “ahorita no hay que hacer un movimiento fuera de lo normal, las candidaturas a la Presidencia empezarán a dilucidarse hacia agosto, septiembre de 2023, voy a hacer política toda mi vida”, enfatizó.

El senador fue cuestionado sobre si reconoce que es aspirante a la presidencia y respondió: “Todavía no, vamos a esperarnos, se lo digo como en agosto, septiembre del 2023”.

Monreal Ávila señaló que la fuerza que Morena tiene en el país se debe al movimiento que construyó López Obrador desde hace muchos años, sin embargo, aseguró que en la actualidad “el presidente tiene más aceptación que el partido, está mucho más arriba y es un fenómeno en el mundo lo que está pasando con López Obrador en México, porque su partido no está en el mismo nivel que él en la aceptación de la población”, indicó.

Añadió que el político tabasqueño antes de ser presidente de México vigiló, revisó y atendió todas las propuestas de candidaturas en los procesos electorales, pero garantizó que en estos comicios no lo hizo, “él hoy no se metió, hoy como presidente respetó porque así había sido su compromiso y hubo inconformidades en algunos lugares por la selección de candidatos, porque no se transparentó, porque no se hizo de manera abierta y eso está pasando en algunos lugares del país en donde hay reclamos”, explicó.

Previo a la presentación de su libro, Ricardo Monreal se reunió en privado con la candidata a la gubernatura, Mónica Liliana Rangel Martínez y con el candidato a una diputación plurinominal federal por la Segunda Circunscripción, Juan Ramiro Robledo Ruiz. Al respecto, mencionó que tiene "respeto por la doctora, platiqué con ella hoy por la mañana, me parece una mujer lúcida, inteligente, una mujer que quiere mucho a su estado”.

Durante la presentación de su libro, además de Mónica Rangel y Robledo Ruiz, organizador del evento, estuvieron el senador potosino Primo Dothé Mata y el superdelegado Gabino Morales Mendoza, así como diversos candidatos a puestos de elección popular, entre otros personajes de la política local, aunque no estuvo el dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.

Por Pepe Alemán

yc