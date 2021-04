Salgado Macedonio solicita derecho de audiencia al Tribunal Electoral

Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, solicitó a Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el derecho a audiencia, ya que dicha instancia será la que dé resolución sobre si se cancela o no su candidatura al Gobierno de Guerrero.

A través de Twitter, Salgado Macedonio escribió: “He solicitado respetuosamente al TEPJF me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora”.

La resolución sobre su candidatura se dará a conocer la siguiente semana, después de que el Tribunal aceptó, una vez más, la apelación y el magistrado Indalfer Infante Gonzáles el encargado de dar respuesta a la impugnación.

El 22 de abril se dio a conocer que en el proyecto del magistrado se perfila para cancelar de manera definitiva la candidatura de Salgado Macedonio. En el expediente SUP-JDC-630/2021, se confirmaría la resolución del Consejo General del INE, consecuencia de que no presentó informe de gastos e ingresos de su precampaña. Se estima que el martes de la próxima semana se dé una resolución al respecto del tema.

Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo.

¡Hay toro! — Félix Salgado Macedonio (@FelixSalMac) April 14, 2021

Por otra parte, Morena no registró a un candidato sustituto para la contienda por la gubernatura de Guerrero, lo cual notificó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) estatal. El plazo venció el lunes 19 de abril, a las 14:55 horas.

En el partido político esperarán la resolución del Tribunal Electoral, lo cual confían sea en favor del senador con licencia, por lo que han insistido que no habrá un plan B para que sea su abanderado.

Además, la defensa jurídica de los aspirantes a gobernadores, Félix Salgado Macedonio en Guerrero, y Raúl Morón a Michoacán, señaló que la dirigencia de Morena es responsable de omitir la presentación de los reporte de gastos de campaña.

