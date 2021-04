José Carlos Acosta defiende tradiciones de Xochimilco

El abanderado de la candidatura común Juntos Haremos Historia (Morena y PT) por la Alcaldía Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, defendió las tradiciones de la demarcación que busca gobernar por segunda ocasión.

Durante su visita al barrio Xaltocan, aseguró que los chinelos ya son parte de la cultura popular de la zona, por lo que merecen existir pese a la discrepancia y reciente controversia desatada con otros candidatos.

“Quien no es xochimilca no entiende nuestra cultura, sólo alguien que no es de nuestra comunidad se atrevería a decir no más tradiciones, no más chinelos”, afirmó luego de ser recibido por grupos de vecinos ataviados como chinelos.

En el acto de campaña recibió las propuestas de jóvenes de Xaltocan, quienes solicitaron la rehabilitación de cárcamos para evitar inundaciones sobre la calle Galeana y aledañas.

Reactivación turística

Es por ello que el aspirante hizo énfasis en la importancia de la rehabilitación urbana para la reactivación del turismo.

“Para presumir lo que somos y lo que tenemos los xochimilcas ante el mundo”, aseguró Acosta Ruiz.

También se comprometió a mejorar la seguridad y la iluminación en coordinación con las dependencias correspondientes, así como dar atención a los parajes de la zona.

