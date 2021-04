Secretaria del PRI denuncia supuesto intento de secuestro en Madero

La secretaria del PRI en Tamaulipas, Mayra Ojeda, denunció a través de un vídeo un intento de secuestro durante la madrugada de este lunes, luego de participar en el arranque de las campañas en Ciudad Madero.

Se dijo afortunada pues logró resultar ilesa de esta situación de la que asegura jamás había tenido una experiencia y presume que se trata de alguna clase de represalia política por los tiempos electorales que se viven.

"Venía rumbo a mi casa y me percaté que un taxi me venía siguiendo, era algo muy despacio, posteriormente otra unidad me aborda de frente con la intención de secuestrarme, de levantarme, me veo en la necesidad de volantear, no me iba a bajar y tampoco iba a chocar de frente contra la otra camioneta", añadió.

Añadió que primero la siguió un taxi por varias calles y luego uno más se le paró enfrente, sin embargo ella dice que realizó maniobras para poder huir del lugar.

"Le pegué a la camioneta y a otro vehículo estacionado, tengo mucho miedo pero también rareza de que cuando empiezan las campañas políticas yo sea víctima de una situación de inseguridad de este tipo", destacó.

La aspirante a regidora, aseguró que le dará seguimiento legal a los hechos e interpondrá la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado de las que confía puedan hacer su trabajo, pero sobretodo dejar el antecedente del ataque que sufrió la madrugada de este lunes.

Por Carlos Juárez

RMG