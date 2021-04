“Más allá de una candidatura esta lucha es por la Cuarta Transformación”: Salgado Macedonio

“Más allá de una candidatura esta lucha es por la Cuarta Transformación”, afirmó Félix Salgado Macedonio a los pies de la estatua del héroe libertador de México, Vicente Guerrero Saldaña, a quien rindió homenaje acompañado de su familia y simpatizantes en el municipio de Tixtla.

La tarde de este sábado, Félix Salgado en compañía de su esposa María de Jesús Pineda, sus hijas y simpatizantes, arribó al zócalo de Tixtla de Guerrero, donde se realizó un evento cívico en honor al Caudillo guerrerense, de quien destacó el ejemplo de no rendirse nunca.

“Vicente Guerrero nos deja la enseñanza de la perseverancia, de no rendirse, de no traicionar al pueblo y de no rendirse nunca”.

A los pies del consumador de la Independencia de México, Salgado Macedonio reiteró que la lucha emprendida con el pueblo de Guerrero va más allá de una candidatura, ya que se está defendiendo la Cuarta Transformación del país, por lo que llamó a la unidad para lograr el triunfo de la democracia.

“Más allá de una candidatura esta lucha es por la Cuarta Transformación; unámonos, todos juntos, todos unidos, para salir adelante y lograr el cometido”.

El luchador social refrendó su convicción de no rendirse ante la estrategia de ataques de algunos reaccionarios del INE.

“Me quisieron hacer delincuente desde un principio, con falsas acusaciones y luego otra vez y otra vez; y aquí estamos sin rendirnos, porque traemos los ideales de Vicente Guerrero, no nos vamos a rendir y no nos vamos a dejar, que lo sepa el INE”.

El plan de ir al INE sigue en marcha

Por último, recordó que mañana estará en la sede del INE en la Ciudad de México, donde presentará la impugnación a la decisión arbitraria de retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero, confiando en que el Tribunal Federal Electoral habrá de regresar lo que pertenece al pueblo.

“La mejor manera de honrar a un prócer como Vicente Guerrero es seguir su camino, seguir sus ideales, no rendirse y trabajar todos los días hasta lograr la Cuarta Transformación”, finalizó su mensaje.

En el acto cívico se dio lectura a una semblanza del general Vicente Guerrero Saldaña, se colocó una ofrenda floral y se montó una guardia de honor encabezada por Félix Salgado Macedonio, quien recibió el respaldo de la gente a través de frases de apoyo, “Félix aguanta, el pueblo se levanta”, “Félix amigo, Guerrero está contigo”.

Al término del evento se entonó el Himno Nacional Mexicano por todos los presentes.

@FelixSalMac ofrece una ofrenda floral en el monumento a Vicente Guerrero Saldaña en #Tixtla de pic.twitter.com/AqtivdXV5I — Jesus Hernandez R. (@JesusHR82) April 18, 2021

BAR