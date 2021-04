Mario Delgado acusó operación del PRIAN para robar candidaturas de Morena

El PRI y el PAN, así como algunos gobernadores del país, operan desde las instituciones para que Morena pierda en las próximas elecciones porque no respetan sus candidaturas, aseguró Mario Delgado, dirigente nacional de ese partido.

De gira en Campeche para acompañar la campaña de la aspirante del gobierno estatal, Layda Sansores, el líder morenista aseguró que esta situación es muestra del "miedo" que tienen sus contrincantes para asegurar el triunfo de su partido el próximo 6 de junio.

“Hay toda una operación de los gobernadores ‘hampones’ y la derecha, el PRIAN para robarnos en la mesa lo que saben que no nos pueden ganar en las urnas”, apuntó.

Detalló que el INE busca “echar abajo” 22 candidaturas, entre ellas la del aspirante a la alcaldía de San Luis Potosí, Xavier Nava. También recalcó que no se elegirán a otros aspirantes.

“No tenemos plan B, vamos con nuestros candidatos y que se respeten derechos. Con todos”, dijo el dirigente en el aeropuerto de Campeche.

Morena impugnará ante Tribunal Electoral

El líder nacional anunció que este sábado se presentarán las impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para exigir el retorno de sus postulaciones.

“Esperemos que se actúe con honestidad y apegado a derecho. Fíjense que ayer la gente nos hizo llegar información de los espectaculares, de las publicaciones en Facebook del candidato del PRI, de su precampaña. Que esa no la vio el INE”, dijo.

Posteriormente, en redes sociales, Delgado afirmó que no permitirá que el INE continúe impidiendo las candidaturas de su partido, pues son los ciudadanos quienes deben elegir a éstos y no otros sectores.

“El INE sigue con su cacería para quitar candidaturas de Morena, no lo vamos a permitir. En una verdadera democracia son los ciudadanos y ciudadanas quienes deben decidir si sus gobernantes deben o no continuar, no un coto de partidos políticos mafiosos”, escribió en Twitter.

Por José Ríos

EAA