Andrés Atayde acompaña a Lía Limón durante sus recorridos en Álvaro Obregón

El 6 de junio es la última llamada para hacer un buen gobierno, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México, durante un recorrido con candidatas de Álvaro Obregón.

En una reunión con vecinas y vecinos de las colonias Molino de Santo Domingo y Lomas de Santo Domingo, constataron las quejas sobre inseguridad, servicios urbanos así como la falta de apoyos a negocios.

“Sí, es verdad Álvaro Obregón, está abandonada, que deje hundir los parques, los servicios públicos, así como al PAN, al PRI y PRD nos castigaron, hoy se castigue a quien ha estado haciendo mal las cosas y nos den un voto de confianza”.

Recuperar la credibilidad

Ante Lía Limón, candidata a alcaldesa de Álvaro Obregón, el líder del panismo capitalino recordó que vivimos una crisis muy severa basada en la falta de credibilidad por cosas que se dejaron de hacer y por ello, ésta es la última llamada para hacer bien las cosas.

“El reto es hacer un buen gobierno de la mano de las y los vecinos. Lo que no se vale es que llegue un gobierno y quite cosas que han beneficiado y no proponga alternativas porque las víctimas, son los propios beneficiarios”.

Me siento profundamente orgulloso de @lialimon . Mujer fuerte y que habla de frente con las y los vecinos.



Querida Lía: cuentas conmigo siempre.#6DeJunio #VotaPAN #SiHayDeOtra pic.twitter.com/lnGGQ5BAbH — Andrés Atayde (@AAtaydeR) April 17, 2021

BAR