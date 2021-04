Niegan en el congreso estatal licencia al "Mijis", candidato "indígena" de Moren a diputación federal pluri

Con cuatro votos a favor, diez abstenciones y seis en contra, el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí negó al diputado local, Pedro César “Mijis” Carrizales Becerra licencia para separarse del cargo de manera indefinida para abocarse a su candidatura a diputado federal plurinominal por Morena bajo adscripción “indígena”.

Durante la sesión virtual de este jueves, la legisladora del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez criticó que el “Mijis” haya sido señalado por presentar constancia apócrifa para ser elegible como candidato bajo la acción afirmativa indígena, lo cual, dijo, violenta los derechos de los pueblos originarios y cuestionó que el diputado local ni siquiera habla lengua tének o náhuatl.

Por su parte, la perredista María Isabel González Tovar destacó que “Mijis” está en su derecho de solicitar la licencia, pero pidió que también se lleve a sus asesores que andan en actividades proselitistas e instó al ex líder de pandillas a que aclare realmente sus orígenes, pues representa a un Distrito totalmente urbano.

“Aquí somos una Legislatura y si no tenemos la certeza de quiénes somos, con quién estamos, es muy peligroso, sin que esto vulnere sus derechos político electorales, pero qué complicado de no saber si realmente estábamos ante la presencia de un diputado de origen indígena y que incluso no le dimos el trato como tal, o realmente un diputado de origen urbano”, expuso la legisladora priísta.