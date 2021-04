Retoma Sheinbaum resolución del TEPJF: retiro de candidaturas es constitucionalmente desproporcional

Ante un nuevo retiro de las candidaturas a los aspirantes morenistas por las gubernaturas de Michoacán y Guerrero por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retomó la primera resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) en estos casos: es constitucionalmente desproporcional.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina enfatizó que la Constitución está por encima de todas las leyes generales.

"En efecto, hubo gastos de precampaña que no fueron inscritos, que eso implicaría una multa al partido político, pero fíjense (...) no obstante se consideró que las sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los artículos 229 numeral 3; 456 numeral 1, inciso C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal, resulta, y esto es muy importante subrayarlo, no lo digo yo, lo dice la dice la resolución del Tribunal: resulta constitucionalmente desproporcional", dijo la jefa de gobeirno.