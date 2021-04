No vamos a permitir intromisiones del Estado, advierte "Pollo" Gallardo

Luego de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto diera a conocer que presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Fiscalía Anticorrupción por el uso de empresas fachada en la elección de San Luis Potosí y que el periodista Salvador García Soto las relacionara con el candidato del PVEM-PT a la gubernatura, José Ricardo Gallardo Cardona, el “Pollo” acusó al gobernador, Juan Manuel Carreras López de estar atrás de lo que llamó “guerra sucia” advirtió que no permitirán intromisiones del estado en los comicios ni que se criminalice la elección.

En conferencia de prensa donde no admitió preguntas de los reporteros, el ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez mencionó que el golpe mediático se da justamente cuando dan a conocer una encuesta que lo pone 20 puntos arriba en las preferencias electorales.

Advirtió que la “guerra sucia” en su contra se irá intensificando e invitó “a todos los organismos locales y nacionales a que no sean parte de esta guerra sucia, a que no se presenten al juego del gobernador y del Gobierno del Estado con todas sus letras, no vamos a permitir que criminalicen la elección en San Luis Potosí, eso no va a suceder”, indicó.

Aseguró que “las mafias de San Luis Potosí” quieren asegurar sus riquezas y lujos, su propuesta nosotros queremos transformar a SLP y ellos se ha venido viendo que quieren mantener sus privilegios y para ello quieren infundir miedo en el electorado, “no vamos a permitir intromisiones del Estado, mucho menos de los municipios a favor de sus candidatos, estamos listos para ganar, para combatir cualquier guerra sucia que se venga”, enfatizó.

Gallardo Cardona aseveró que es blando de ataques porque es el puntero, “pero no pasa nada, estamos acostumbrados a las guerras sucias y las van a intensificar estas mafias de San Luis Potosí que no llenan de 90 años seguir manteniendo sus lujos”.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM en San Luis Potosí, Francisco Elizondo Garrido invitó a funcionarios estatales y municipales a que no se presten a este tipo de “guerra sucia” y a las instituciones del Estado Mexicano a no intervenir en la elección ni a intentar “descarrilar” con engaños ni difamaciones a su candidato que, dijo, es el puntero.

En tanto, mediante un comunicado de prensa, la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón Trujillo expresó el respaldo a su candidato a la gubernatura de San Luis Potosí y advirtió que, como era de esperarse, la “guerra sucia” se ha intensificado ante la ventaja irreversible de Gallardo Cardona y el fracaso de sus oponentes.

Hizo un llamado a las instituciones locales y nacionales para que no sean parte de la “guerra sucia” en contra de Gallardo Cardona y de los intentos por arrebatarle el triunfo “a partir del 6 de junio les saldrá muy caro, pues Ricardo Gallardo llegará a corregir el rumbo de un estado del que siempre se han servido, pero al que nunca han querido servir”, apuntó.

Por Pepe Alemán

