Mauricio Kuri presenta su agenda ambiental; apuesta al desarrollo de infraestructura hidráulica

El candidato del PAN y Querétaro Independiente a la gubernatura de ese estado, Mauricio Kuri, presentó su agenda ambiental a miembros de la Asociación Ganadera de Landa de Matamoros.

Kuri González aseguró que si bien la energía que las y los queretanos llevan dentro es limpia, se debe ser respetuosos con el medio ambiente, por lo que él apostará por un clúster verde para un mejor manejo de residuos sólidos, así como mayor eficiencia energética y energías renovables, así como el incremento de zonas de conservación, restauración y parques naturales.

En el tema del agua dijo que se trabajará para garantizar el vital líquido a las futuras generaciones.

“El agua es un reto enorme, tenemos que apostarles a obras hidráulicas, tenemos que apostarle a la captación de agua, a la recolección de agua y por supuesto al tratamiento de agua, no podemos permitir, que si no hacemos algo ahorita, en las próximas generaciones nos lo van a recordar o a mí, me la van a recordar, haré algo por el agua, porque no podemos aguantar más”, manifestó.