En Guerrero habrá elecciones, Mario Moreno apuesta por ganar en las urnas

Mario Moreno Arcos, candidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Guerrero, destacó que en la entidad existe un gran entusiasmo por el próximo proceso electoral. “Sí, va a ver elecciones”.

Luego de que Félix Salgado Macedonio indicó que, si su nombre no aparecía en las boletas, no habría elecciones en la entidad, por la cancelación de su candidatura por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), tras no presentar su informe de gastos de precampaña.

La noche del 13 de abril, el organismo electoral confirmó su fallo al respecto de Salgado Macedonio. “Si hubiese sido una decisión contraria a la que ya había emitido o dictaminado, pues hubiese quedado en entredicho”, abundó.

El abanderado del PRI y PRD enfatizó en entrevista con Sergio y Lupita en El Heraldo de México Radio que, si Félix Salgado está en la boleta o no, primero sí habrá elecciones, y nosotros le apostamos a ganar en las urnas, no en quién o no este en la boleta.

Gracias familias de Ciudad Renacimiento por tan cálido recibimiento y muestras de apoyo. Tienen mi palabra de que trabajaré fuertemente por mejores condiciones en el sector salud, educación y apoyos para mujeres. #AsíGanaGuerrero

Y destacó que ha presentado de manera puntual los gastos hechos en la precampaña y de la campaña electoral, prácticamente es diario presentar un reporte sobre los recursos destinados.

Otro de los temas que le fueron cuestionados a Mario Moreno fue sobre la ventaja que tiene Morena en la contienda por la gubernatura, y aclaró que las diferencia se han acortado.

“Si esa pregunta me la hubieras hecho hace dos meses, era imposible ganarle a Morena. Hoy, te puedo decir que los márgenes son realmente mínimos. Algunas encuestas que están circulando y las que nosotros estamos realizando, estamos a muy pocos puntos ya (…) Tengo la plena confianza de que vamos a ganar”, acotó el candidato originario de Chilpancingo, Guerrero.

Ejes de la campaña

Las propuestas de campaña de la alianza conformada por el PRI y PRD se sustentan en los siguientes ejes: seguridad, economía, estabilidad, entre otros.

Comentó que “el tema de seguridad es algo que ofende, duele, a los guerrerenses, definitivamente, lo veo como número uno y el segundo es la recuperación turística que es la palanca de desarrollo”.

Moreno Arcos, de 62 años, destacó su experiencia en la administración pública y que ha competido por diversos puestos de elección popular.

Él se desempañó como presidente municipal de Chilpancingo en dos periodos: 2006-2008 y 2012-2015. Además, fue diputado local de 1993 al 2002 y se desempeñó como legislador federal del 2003 al 2006 y del 2009 al 2012

“Soy alguien que está cerca de los problemas, sobretodo estoy cerca de las soluciones”, señaló el candidato a la gubernatura de Guerrero.

