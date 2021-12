Coparmex Durango exige a los 30 aspirantes a gobernador a que se comprometan con la agenda ciudadana: Oscar Moreno

En rueda de prensa el presidente de Coparmex Durango Oscar Moreno dijo que Durango desde hace años es el último lugar en PIB Nacional, quejándose la población de ser el Chiapas del Norte, donde se debe que no hay recurso disponible porque se depende en un 93% de un presupuesto federal etiquetado para atender la nomina de educación y de salud; Durango solo genera menos del 8% de recursos propios, dejando sin poder hacer mucho por sus gobernados por eso se les invita a los 30 aspirantes a la gubernatura por los distintos partidos a que se comprometan a una agenda ciudadana y respondan algunas inquietudes de la sociedad.

“Hacemos la Invitación formal a todos los partidos políticos a fin de que envíen a sus precandidatos o candidatos a participar en este ejercicio ciudadano, de acuerdo a la metodología propuesta. Que consiste que mediante un examen de oposición nos digan cómo piensan hacerle para sacar a Durango en esta realidad, no queremos espejitos, no queremos promesas que no van a poder cumplir, por lo que haremos una Presentación de las propuestas de los precandidatos o candidatos y la ratificación de la incorporación de la Agenda Ciudadana a su propuesta de gobierno”

Dentro de las preguntas que expusieron a los aspirantes. ¿Cómo dará seguimiento e implementación al proyecto de largo plazo “Durango 2040”, para el desarrollo integral y sustentable del estado, que tutela el CODEDUR. Y que están implícitos en la Agenda sustentable de los ODS 2030? ¿Cuál es la propuesta para ejecutar los programas de desarrollo regional que impulsen el crecimiento económico en todas las regiones del estado de Durango para lograr tasas superiores a la media nacional?.

Los empresarios piden que los aspirantes consideren estos puntos:

Fortalecer que en Durango, la obligación para que candidatos a puestos de elección popular y funcionarios públicos cumplan la disposición “3 de 3”

Fortalecer los mecanismos e instrumentos de Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información

Simplificar los trámites para facilitar las actividades de los ciudadanos y la apertura y operación de más empresas

Conformación de un observatorio de la transparencia que incluya datos abiertos de la obra pública, en asignación de recursos a organizaciones sociales y en compras de los gobiernos

Implementación de un sistema de indicadores y alertas sobre avance de obras públicas

Acceder oportunamente, sin ninguna restricción, a datos públicos de cuanto llega, se gasta y el padrón de beneficiarios de programas sociales, de salud y educación

Fortalecer en las instituciones educativas la materia de transparencia y acceso a la información pública

Implementar sanciones severas de inhabilitación, resarcir el daño y la cárcel, dependiendo del daño, a quienes incurran en actos de corrupción y malos manejos de recursos públicos.

Entre otros puntos en materia de educación, desarrollo humano, social y laboral.

Ellos esperan que se puedan hacer agendas con estos políticos para que se comprometan a cumplir con esta agenda.

