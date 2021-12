Carolina Viggiano asegura que pueden ganarle a Morena; "tenemos los mejores cuadros y un partido más organizado"

Carolina Viggiano Austria, secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, aspira a la candidatura al gobierno de Hidalgo y asegura que la respaldan sus 30 años de trabajo.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, comentó que su primer empleo fue ser defensor de oficio, ha sido diputada federal en cuatro ocasiones y una local, y la primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia, entre otras.

"Esto me ha permitido adquirir experiencia, aprender, tener ganas de transformar muchos de esos espacios, cuando he llegado al límite de lo que puedo hacer ahí, pienso que necesito otro espacio para poder transformar en mayor medida. Esta es mi profesión y por eso también estoy cierta de que hoy es el tiempo de las mujeres, nada ha sido fácil para mí, mi vida ha sido a partir de la cultura del esfuerzo, de luchar y trabajar para conseguir las cosas", expresó.

Agregó que se vive una época en la que hace falta la visión de las mujeres, multidimensional, sensible y fuerte.

Respecto a la elección de los candidatos, indicó que el PRI lo está revisando, ya que es una facultad del Comité Nacional el determinar cuáles son las condiciones; para ello cuentan con diversos métodos de selección, "para salir unidos, salir con quien sea más competitivo, dar una batalla y ganar la elección".

Viggiano aseguró que sí hay forma de derrotar la fuerza que ha adquirido Morena, agregó que muchos de los aspirantes o candidatos viven de la popularidad del presidente, no así de sus hechos, trayectoria o carta de vida, por lo que "cuando dicen aquí el que sea gana, me parece una falta de respeto a la población y de seriedad al no entender que hace falta un perfil de determinado tipo para combatir la delincuencia, abatir la pobreza".

Destacó que en cuanto su partido tenga un perfil con el cual contrastar, podrá remontar en las encuestas, y lo hará con trabajo.

Finalmente, comentó que el PRI ha iniciado una ruta de diálogo para organizarse y ganar la elección.

"Hoy tenemos la certeza de que podemos ganarle a Morena porque tenemos los mejores cuadros y tenemos a un partido mucho más organizado", apuntó.

Sigue leyendo:

PRI no votará por la reforma eléctrica sin la opinión de expertos, asegura Carolina Viggiano

El nuevo PRI

Otra vez el PRI