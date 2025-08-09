Hugo Aguilar usará toga con distintivos indígenas en toma de protesta

Hugo Aguilar Ortiz, Ministro Presidente Electo de la Suprema Corte De Justicia de la Nación (SCJN), adelantó que durante su toma de protesta este próximo 1 de septiembre usará una toga con distintivos indígenas.

“La pluriculturalidad debe estar al seno de la corte”, enfatizó Hugo Aguilar.

Adelantó que “la corte debe asumir un nuevo perfil, una nueva visión” aunque reconoció que “no es fácil en este país que es muy clasista, muy racista” pero que es parte de hacer justicia, esto en entrevista para “Al Aire” con Karen Torres Aguilar de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Foto: X @SCJN

Sobre sus objetivos en la SCJN dijo que pretende “transformar el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte para hacerla cercana a la gente” y acercar la justicia a los pueblos y comunidades.

Adelantó que “van a tener certeza jurídica todos los que acuden a la Corte” y que habrá una visión integral para que todos tengan la confianza.

“Vamos a contribuir para que el Sistema de Justicia cambie”, sostuvo Hugo Aguilar.

Hugo Aguilar presidirá la SCJN durante dos años, posteriormente tocará el turno a la ministra Lenia Batres y después a Yasmín Esquivel Mossa, detalló que para el años 2033 se tendrá que renovar a cuatro ministros y los restantes para 2036.