El Poder Judicial del Edomex es referente a nivel nacional: Magistrado Fernando Díaz Juárez

Fernando Díaz Juárez, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, sostuvo que el Poder Judicial del Estado de México es “referente en muchas materias” y aseguró que tienen "una justicia cercana".

“El Poder Judicial del Estado de México es sólido, pujante, es referente en muchas materias, referente a nivel nacional”, afirmó Fernando Díaz Juárez.

Refirió que resuelven más del 19% de los asuntos en materia familiar de todo el país y del 12% en materia penal y agregó que “en materia laboral seguimos garantizando certeza jurídica a los patrones y trabajadores para que inviertan”.

Foto: Especial

“El tiempo que tarda un juicio laboral es más de 10 meses a nivel laboral y en el Estado de México está alrededor de los 7 meses con una carga mayor comparada a otras entidades federativas y con un presupuesto menor”, precisó Fernando Díaz Juárez.

En entrevista para Ponte al Día con Blanca Becerril de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, resaltó que todo eso habla de la “calidad de los juzgadores mexiquenses y del compromiso de las personas que trabajan en el Poder Judicial y que hacen posible ofrecer estas garantías al ciudadano”.