Carolina Viggiano afirma que la SCJN tendrá que demostrar que está a la altura; Arturo Ávila asegura que será más cercana al pueblo

La Senadora federal del PRI, Carolina Viggiano y el Vocero de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena y colaborador del Heraldo Media Group, Arturo Ávila, debatieron sobre el cambio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el reciente traslado de 26 reos a Estados Unidos en una Mesa de Análisis con Mario Maldonado para "Noticias de la Mañana", de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

Carolina Viggiano señaló que la eliminación de las salas en la corte tendrá como consecuencia un mayor rezago de casos sin resolver, ya que dicho modelo permitía una mayor organización al momento de desahogar los asuntos, asegurando que el cambio no va a mejorar la situación en la institución, destacando que los nuevos ministros enfrentarán un gran reto al momento de buscar legitimarse.

Creo que el gran reto de los ministros entrantes será legitimarse porque entran con un enorme fraude, totalmente deslegitimados. Tendrá que demostrar que está a la altura de las circunstancias(...) Todos esperaríamos que funcionará pero esta reforma no fue hecha para que funcionara mejor la justicia, fue hecha para apropiarse del Poder Judicial.", dijo Carolina Viggiano.

Foto: El Heraldo de México

Arturo Ávila dio a conocer que el pasado martes 12 de agosto se celebro la última sesión con los antiguos miembros de la SCJN mientras que el día de hoy será la conclusión de los trabajos de la primera sala, asegurando que tras el cambio de administración, se terminarán las reuniones privadas y las condonaciones que hacían los ministros que no eran electos por el pueblo de México, dando pasó a una nueva corte más cercana a la ciudadanía.

"Tendremos una nueva corte, cercana al pueblo de México, una corte que sin duda le va a responder al pueblo de México con las causas justas, con los temas que verdaderamente son relevantes y le va a dejar de responder a los intereses políticos del pasado." dijo Arturo Ávila.

Foto: El Heraldo de México

México entrega a 26 personas ligadas al narcotráfico a Estados Unidos

Respectó a la reciente extradición masiva de 26 reos ligados al narcotráfico por parte del gobierno de México a Estados Unidos, Carolina Viggiano aseguró que la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum le debe una explicación a la ciudadanía pues hasta el momento no se sabe con que intenciones ni bajo que principios se realizo dicho traslado, señalando que dichos criminales aún deben de pagar pos sus delitos en contra de las y los mexicanos.

"Creo que todos esos reos y los anteriores tienen cuentas pendientes con nosotros, ¿a qué hora van a pagar aquí por todos los crímenes que han cometido en contra de mexicanas y mexicanos. Me parece que nunca en la historia de México habíamos estado tan sometidos a Estados Unidos como ahora.", declaró Carolina Viggiano.

Por su parte, Arturo Ávila, hizo hincapié en que dichas extradiciones forman parte de un proceso de cooperación y colaboración entre los gobiernos de ambas naciones, desmantelando el discurso que ha venido construyendo la oposición de supuestos nexos de la actual administración con el narcotráfico.

“Los únicos que se aliaron con el crimen organizado fueron los que fueron parte del gobierno de Felipe Calderon, del PAN, con Genaro García Luna condenado en 2023”, dijo Arturo Ávila.

Entorno a las denuncias por casos de corrupción hacía diversos funcionarios y figuras importantes en México, Carolina Viggiano lamentó que las y los mexicanos tengan que enterarse a través de la información compartida por Estados Unidos, señalando que la presidenta Sheinbaum debería proceder en contra de dichos acusados.

"Nos falta mucho por ver, esto es el principio, me parece muy grave que nosotros nos enteremos por Estados Unidos de muchas cosas que yo estoy segura que la presidenta conoce y debería proceder a denunciarlos o a separarlos.", dijo Carolina Viggiano.

Finalmente Arturo Ávila declaró que toda información que coadyuve en la lucha contra dichos temas es más que bienvenida, destacando la colaboración que hay con Estados Unidos, aunque aclaró que también es importante atender el problema de salud que existe en dicho país para poder atender de manera afectiva el problema del narcotráfico.