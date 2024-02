La Gobernanza de la Inteligencia Artificial desde un enfoque multisectorial

El sector de la tecnología, especficamente la inteligencia artificial (IA), está experimentando un crecimiento exponencial, que de acuerdo con el sitio en línea Grand View Research, asciende a 136,550 millones de dólares, mientras que otras estimaciones sugieren un valor de 1.35 billones de dólares para el mercado de la IA en 2030 (Marketsandmarkets, 2023).

Para tener una perspectiva más clara sobre el impacto económico que esta tecnología tiene, tenemos dos vertientes. El primero deriva de los avances de las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022 y que atrajo a más de un millón de usuarios en tan solo cinco días. Este logro solo ha sido superado por la red social Threads, que alcanzó un millón de usuarios en tan solo una hora, de acuerdo con datos publicados por Statista.

La reconocida revista Forbes destaca que el 97% de los empresarios cree que ChatGPT tendrá un impacto positivo en sus operaciones comerciales. Además, las estadísticas más recientes de OpenAI indican que el generador de imágenes de IA Dall-E y ChatGPT tienen más de 3 millones de usuarios activos, generando más de 4 millones de imágenes al día.

Por otro lado, tenemos las preocupaciones que la misma tecnología genera sobre poder, seguridad, calidad de los datos y cuestiones éticas, así como la relación de la IA con el empleo. De acuerdo con Deloitte, el 82% de los líderes empresariales cree que la IA mejora la satisfacción y el rendimiento laboral, pero el 47% también expresa temores y preocupaciones sobre su impacto en los puestos de trabajo. Este riesgo ya ha sido identificado según un estudio del Pew Research Center, donde la "pérdida de puestos de trabajo humanos" se señala como la principal razón de preocupación ante el crecimiento de la IA. El último indicador del Fondo Monetario Internacional menciona que la inteligencia artificial afectará el 60% de los empleos en las economías avanzadas.

¿Cómo se regula una tecnología en desarrollo que puede ayudar y a la vez perjudicar a las personas, algo que toca todos los sectores de la economía y que cambia a un ritmo tan acelerado que seguirle el paso es casi imposible?

El año 2023 marcó la era de la inteligencia artificial, y este año seguirá siendo parte prioritaria de la agenda de los Estados pues está avanzando a un ritmo rápido, poderoso y extendiéndose a todos los ámbitos que van desde el medio ambiente, la salud, el crecimiento económico, la energía y la geopolítica. Los gobiernos no pueden quedarse ajenos a la realidad por eso es que para lograr una regulación efectiva de la tecnología es necesario un entendimiento profundo de sus complejidades y alcances. En lugar de precipitarnos hacia la imposición de normativas sin un conocimiento sólido, es esencial que nos adentremos en la comprensión detallada de la tecnología misma. Una regulación excesiva o mal dirigida puede obstaculizar la innovación y frenar su desarrollo, por lo que, en lugar de aplicar regulaciones específicas a cada tecnología de manera indiscriminada, es necesario adoptar enfoques flexibles y adaptativos que se ajusten a la naturaleza única de cada avance tecnológico.

La premisa fundamental radica en que la efectividad de la regulación está intrínsecamente ligada a la profundidad de nuestro conocimiento tecnológico. Por ende, antes de dictar normativas, debemos invertir tiempo y recursos en adquirir una perspectiva completa de la tecnología que pretendemos regular, asegurando así un marco regulatorio que promueva el progreso responsable y resguarde los valores fundamentales de la sociedad.

La cooperación es esencial para evitar la fragmentación del entorno global de gobernanza de la IA, requiriendo coordinación multinivel y normas compatibles. Para lograr una gobernanza efectiva, es necesario un enfoque de múltiples partes interesadas, abarcando perspectivas gubernamentales, de la sociedad civil, académicas, el sector privado, el panorama internacional, y sobre todo de las comunidades afectadas, a fin de garantizar normas compatibles y acceso equitativo en pro del bien común.

Aunque la IA está transformando nuestro mundo, hoy en día, su desarrollo y recompensas se concentran solamente en un pequeño grupo, manifestando una concentración desigual de poder. Para abordar estos desafíos, se requiere una gobernanza global equitativa que asegure la accesibilidad de recursos y la implementación de mecanismos representativos y de supervisión incluyentes.

Otro aspecto de suma importancia cuando hablamos de regulación es la transparencia y explicabilidad en el uso de algoritmos, la obtención de consentimiento informado, y la implementación de medidas de seguridad sólidas son aspectos esenciales que deben abordarse en la actualización de los marcos normativos.

La gobernanza desempeña un papel fundamental como facilitador para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, por lo que no debemos depender de las prácticas del mercado actual ni confiar en el reducido grupo de empresas tecnológicas que a la fecha acaparan el mercado. Un marco de gobernanza efectivo debe modelar incentivos a nivel global para fomentar objetivos inclusivos y amplios, identificando y abordando compensaciones necesarias.

Haciendo una breve recapitulación sobre las iniciativas de autorregulación a nivel local y regional, leyes y foros multilaterales vigentes, y una variedad de guías, marcos y principios desarrollados por el sector privado, la sociedad civil y organismos nacionales, regionales y multilaterales, tenemos que:

El primer instrumento a nivel global fue “Los principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial” adoptados en mayo del 2019, derivado de la recomendación del Consejo de la OCDE de la IA”. Posteriormente, en junio de 2019 el G20 adoptó los Principios de IA centrados en el ser humano que se basan en los Principios de IA de la OCDE.

En noviembre del mismo año, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó en su 40ª reunión, la resolución 40 C/37, que mandata la elaboración de un instrumento normativo internacional sobre la ética de la inteligencia artificial en forma de recomendación, fundamentada en los marcos jurídicos internacionales y nacionales, los derechos humanos y las libertades fundamentales, convencida de que las normas éticas aceptadas mundialmente para las tecnologías de la IA puedan desempeñar una función esencial en la elaboración de normas relacionadas con la IA en todo el mundo.

Por lo que hace a la región latinoamericana, la Red Iberoamericana de Protección de Datos en un esfuerzo por posicionarse dentro del debate internacional, emitió en el 2019 las recomendaciones generales para el tratamiento de datos y las orientaciones específicas para el cumplimiento de los principios y derechos que rigen la protección de datos personales en los proyectos de inteligencia artificial.

Posteriormente, comenzaron a surgir ejercicios aislados enfocados en la regulación de la IA. Por ejemplo, el Sandbox regulatorio de la Inteligencia Artificial en Chile, cuya puesta en marcha es una de las propuestas más ambiciosas de la Política de IA en Chile, buscando promover la discusión en la materia generando un mayor entendimiento sobre los ejercicios regulatorios y el impacto que están teniendo a nivel mundial.

En Colombia se creó un instrumento a manera de recomendaciones con el objetivo de adoptar un marco ético como guía para la implementación de la inteligencia artificial en el sector público nacional.

En Brasil, desde 2020 se han presentado diversas propuestas legislativas para regular el uso de esta tecnología, y con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, se generó un debate regional al respecto, lo que llevo a la creación de principios alrededor de su uso.

Poco a poco siguieron los esfuerzos llegando al año 2023 que fue catalizador pues es cuando se generó un mayor avance en temas de regulación mundial. La UE desempeñó un papel destacado pues emitió la primera propuesta de “Ley de Inteligencia Artificial” que lidera el camino hacia la regulación tecnológica. Es probable que la ley entre en vigor hasta 2026 y que amplíe su alcance a medida que la tecnología se desarrolle, ya que ha pasado por varias actualizaciones desde que comenzó a redactarse, en 2021.

Así mismo la Casa Blanca emitió una Orden Ejecutiva para regular la inteligencia artificial que impone nuevas normas a las empresas e instruye a varias agencias que establezcan salvaguardas. Entre los enfoques que destaca, establece nuevos estándares de seguridad para la IA, protege la privacidad de los ciudadanos, impulsa la equidad y los derechos civiles, defiende el área de consumidores y trabajadores, y promueve la innovación y competencia.

Por su parte, Singapur, Malasia, Arabia Saudita, Canadá, Filipinas, Japón y Rwanda también desarrollaron políticas nacionales de inteligencia artificial que plantean condiciones para potenciar la generación de valor social y económico impulsando la productividad y favoreciendo el bienestar de los ciudadanos, así como los retos que la misma supone.

Por lo que respecta a México, se presentó la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) impulsada por la Senadora Alejandra Lagunes Soto que reúne voces de expertos, y autoridades interesadas a fin de fortalecer el entorno de la IA en México a través de una conciencia colectiva basada en derechos humanos, principios de colaboración e interoperabilidad con una perspectiva ética, incluyente, integral, objetiva y multidisciplinaria. Para llevar a buen puerto y cumplir con los objetivos de ANIA, se realizaron una serie de mesas de trabajo enfocadas en identificar los desafíos asociados con la regulación ética de la inteligencia artificial en México. En este espacio, se subrayó la necesidad de centrarse en la ética como un componente esencial en el diseño e implementación de sistemas que usen esta tecnología, además de asumir la responsabilidad de establecer políticas que promuevan la innovación, fortalecer la gobernanza y promover buenas prácticas.

Cada vez se tienen mayores ejercicios de pruebas, o mejor conocidos como Sandboxes, de IA realizados en el mundo que van desde Singapur, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Reino Unido, la Unión Europea y Mauritania, que buscan probar la tecnología de inteligencia artificial en un ambiente seguro y controlado a fin de evaluar tantos sus potenciales como sus riesgos. En México, la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital en colaboración con ANIA pusieron en marcha la elaboración de un sandbox regulatorio de la inteligencia artificial para entender y equilibrar nuevos modelos de negocio y la gestión de impactos económicos, políticos, sociales y culturales.

En términos de cooperación internacional existen diversos esfuerzos realizados por el Comité sobre IA del Consejo de Europa para el período 2022-2024, encargado de establecer un proceso de negociación internacional que permita elaborar un marco jurídico para el desarrollo, la concepción y la aplicación de la inteligencia artificial; el Grupo de trabajo de la OCDE sobre Gobernanza de la IA que trabaja sobre nuevos modelos de aproximación a la regulación de los usos de la inteligencia artificial, sus desafíos frente a cuestiones claves como la confianza del ecosistema digital en los sistemas IA o la inclusión de diferentes actores en los lenguajes de entrenamiento de la IA; el Panel de Alto Nivel de la Unión Africana sobre Tecnologías Emergentes que busca que las autoridades inviertan en tecnologías innovadoras para superar los obstáculos al desarrollo inclusivo; la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático para garantizar la paz y la estabilidad en la región de Asia y fuera de ella, así como el análisis de los retos globales; la Guía sobre Gobernanza y Ética de la IA de la Organización Mundial de la Salud; el Código de Conducta de la IA del G7; el compromiso de los países G20 para crear un marco global de gobernanza de la IA “centrado en el ser humano”; y la Alianza para la Gobernanza de la IA del Foro Económico Mundial que tiene como objetivo el configurar el futuro de la gobernanza de la IA, fomentar la innovación y garantizar que el potencial de la inteligencia artificial sea aprovechado realmente para mejorar a la sociedad

También se llevó a cabo la primera Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de América Latina y el Caribe cuyo objetivo fue intercambiar y elaborar propuestas, desde un espacio político y técnico, respecto al desarrollo ético de la Inteligencia Artificial en nuestra región.

Cabe destacar la creación del Órgano Asesor de Alto Nivel de las Naciones Unidas especializado en IA, integrado por 39 personas expertas de todo el mundo equilibrado en cuanto a género, diversidad geográfica y multigeneracional, tiene la tarea de examinar los riesgos, las oportunidades y la gobernanza internacional de esta tecnología, con el objetivo de que todos se beneficien en la nueva era tecnológica.

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, publicó junto con el grupo asesor el primer informe provisional “Gobernando la IA para la humanidad” en donde se reconoce el déficit de gobernanza global, las oportunidades y habilitadores para la IA, recoge principios rectores y establece funciones institucionales. Dicho informe busca alinear las normas internacionales y la forma en que se desarrolla e implementa la IA. Este instrumento global de orientación para la regulación de la IA busca fortalecer la gobernanza internacional de la IA mediante la implementación de funciones críticas, como la exploración del horizonte en busca de riesgos y el apoyo a la colaboración internacional en materia de datos, y la capacidad informática y el talento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, identifica los principios que guiarán la formación de nuevas instituciones globales para la gobernanza de la IA:

Inclusión: todos los ciudadanos, incluidos los del cono Sur, deberían poder acceder y utilizar de manera significativa las herramientas de IA.

Interés público: la gobernanza debería ir más allá del principio de no dañar y definir un marco de rendición de cuentas más amplio para las empresas que construyen, implementan y controlan la IA, así como para los usuarios intermedios.

Centralidad de la gobernanza de los datos: la gobernanza de la IA no puede separase de la gobernanza de los datos y la promoción de los datos comunes.

Universal, en red y con múltiples partes interesadas: la gobernanza de la IA debe priorizar la aceptación universal de los países y las partes interesadas, aprovechando las instituciones existentes mediante un enfoque en red.

Derecho internacional: la gobernanza de la IA debe estar anclada en la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe también señala algunas funciones de la gobernanza de la IA, como: la evaluación periódica del estado de la IA y su trayectoria, la armonización de estándares, marcos de seguridad y gestión de riesgos, la colaboración internacional de múltiples partes interesadas para empoderar el cono sur y cerrar la brecha con el cono norte, monitorear los riesgos y coordinar la respuesta de emergencia, y desarrollar normas vinculantes de rendición de cuentas.

El Foro Económico Mundial de 2024 abordó la gobernanza de la IA desde diversas cuestiones como la sobre regulación y los riesgos potenciales de la IA, principalmente aquellos derivados de la llegada de la inteligencia artificial generativa. De acuerdo al informe anual sobre riesgos globales que cada año se presenta en el Foro, se destacó el problema de la desinformación derivado del uso de la inteligencia artificial para los próximos dos años. Sobre todo, en relación al ciclo electoral 2024, pues en más de 70 países y casi la mitad de la población mundial votará por elecciones presidenciales y legislativas. Las fake news son el mayor peligro para la economía global y amenazan la democracia al polarizar a la sociedad.

En este contexto, las Naciones Unidas y demás organizaciones mundiales emergen como actores centrales en el escenario internacional, fundamentado en un orden basado en normas y legitimado por su carácter global y su adhesión al derecho internacional, proporcionado una base institucional y normativa necesaria para la acción colectiva, considerando no solo cuestiones de equidad y acceso, sino también la naturaleza transfronteriza de la tecnología en sí misma y las brechas en la gobernanza de la IA.

Los documentos que emanan de los esfuerzos por regular la inteligencia artificial abordan diversos aspectos, desde datos y modelos hasta puntos de referencia y evaluaciones, con un enfoque particular en aplicaciones específicas, como la salud o las tecnologías de doble uso. Aunque hay similitudes en el lenguaje, como la importancia de la justicia, la rendición de cuentas y la transparencia, la falta de estándares comunes y puntos de referencia complica el panorama de la gobernanza de la IA. La discusión aborda la preferencia por normas vinculantes o no vinculantes, así como la compensación entre acceso y seguridad. Mientras tanto, los avances tecnológicos continúan acrecentando la brecha en la comprensión y la capacidad entre desarrolladores de tecnología, usuarios y reguladores.

Los esfuerzos regulatorios a la fecha son insuficientes y no se cuenta con una regulación vigente en la materia encargada de vigilar y prevenir los riesgos latentes que el uso de esta tecnología trae consigo. Ninguna de las iniciativas provenientes de los organismos internacionales es vinculante, por lo que su alcance e impacto es flexible y voluntario a manera de recomendaciones o principios que no garantizan el éxito de la gobernanza de la IA.

Para poder avanzar hacia una gobernanza global de inteligencia artificial, dada la diversidad de partes interesadas y aplicaciones potenciales de la IA en distintos contextos, replicar exactamente cualquier modelo de gobernanza existente resulta inadecuado. No obstante, pueden extraerse lecciones y buenas prácticas de los ejemplos presentados que han buscado generar consenso científico, establecer estándares globales, proporcionar capacidad de construcción y garantía mutua.

La transformación digital posiciona a la IA como un pilar en diversas esferas, desde lo público hasta la innovación tecnológica. En este contexto, es necesario fomentar la apertura de espacios de debate en los que se exponga la necesidad de contar con una infraestructura sólida para respaldar su uso considerando sus demandas de procesamiento, almacenamiento y tránsito de datos.

El despliegue efectivo de tecnologías basadas en sistemas de inteligencia artificial requiere una integración de factores clave como la regulación, la política pública, la socialización y la promoción de una cultura que defienda los derechos fundamentales. Solo a través de la convergencia efectiva de estos elementos, podremos avanzar hacia una implementación exitosa de las tecnologías basadas en inteligencia artificial, asegurando beneficios significativos sin comprometer los valores esenciales de la sociedad.

Debemos superar las barreras terminológicas y fomentar la comprensión mutua para avanzar de manera coherente entre el discurso legal y técnico. La creación de este lenguaje común no solo mejora la eficiencia en la resolución de desafíos interdisciplinarios, sino que también sienta las bases para un diálogo continuo y fructífero entre las disciplinas legal y tecnológica.

¿Qué papel juegan las autoridades de protección de datos personales en relación con la inteligencia artificial?

Cuando hablamos de inteligencia artificial, el tema de protección de datos personales es clave, ya que los datos personales son el principal insumo para el funcionamiento de los servicios de inteligencia artifical que se proporcionan en un entorno digital. Esto va desde la recolección, almacenamiento, análisis, procesamiento e interpretación de enormes cantidades de información que es usada para realizar tareas automatizadas a fin de generar diversos resultados, acciones o comportamientos.

Los datos personales son información relacionada con una persona que puede ser utilizada para identificarla, como el nombre, la dirección o el correo electrónico. La finalidad de la normativa de protección de datos personales es salvaguardar el derecho de que las personas puedan decidir y controlar cómo es que terceros utilizan sus datos. El rol de las autoridades de protección de datos personales es clave en la adopción de la IA como eje transversal de las políticas públicas y en México, ya que se requiere de una estrategia integral y coordinada por parte del Estado, que incluya entre otras acciones:

1.- Definir el alcance de la IA y sus impactos a fin de poder legislarla.

2-. Fomentar y financiar proyectos para la investigación y el desarrollo de la IA a través de centros especializados.

3.-Promover el uso responsable de la IA estableciendo directrices éticas y legales para el uso responsable de la IA en los diferentes sectores. Así como transparentar cómo van a procesar la información.



4.-Capacitar y formar a profesionales y ciudadanos en el uso y comprensión de la IA.

5.-Establecer alianzas público-privadas para aprovechar el conocimiento y la experiencia para el desarrollo y aplicación de la IA en el país.

6.- Generar resultados tangibles de uso en beneficio de los ciudadanos.

Es importante recalcar que la IA puede generar un riesgo al titular de datos personales en temas de privacidad, ya que por un lado esta herramienta puede por sí misma tomar decisiones automatizadas, que si bien en un principio los algoritmos son neutrales y objetivos, lo cierto es que repiten prejuicios humanos, lo que da pie al segundo factor, y es que el sistema se desarrolla de la información existente, lo que puede resultar en un sesgo algorítmico pues refleja los valores de los humanos que estuvieron implicados en su codificación y en la recolección de los datos usados para entrenar al algoritmo.

Es por esto por lo que la calidad de los datos con los cuales se entrenan los algoritmos es primordial para tener un resultado adecuado de libertades y derechos fundamentales. A fin de evitar cualquier discriminación hacia grupos vulnerables, llámese cualquier persona que tiene una afectación directa por el uso de esa tecnología.

Entre las recomendaciones para garantizar que la inteligencia artificial respete la protección de datos personales está: Primero, realizar una evaluación de impacto antes de implementar un sistema para identificar y abordar los posibles riesgos para la privacidad y la seguridad de los datos personales. Segundo, realizar una evaluación del impacto ético de los sistemas de IA a fin de anticipar las repercusiones, atenuar los riesgos y establecer mecanismos de supervisión adecuados como la auditabilidad, la trazabilidad y la explicabilidad, que permitan evaluar los algoritmos, los datos y los procesos de concepción. Tercero, implementar medidas de seguridad medidas de seguridad adecuadas en beneficio de las personas, mediante mecanismos de supervisión y cumplimiento, alineados a principios y reglas que permitan la rendición de cuentas en cualquier situación. Y Cuarto, fomentar la cooperación entre desarrolladores, responsables del tratamiento de datos, y autoridades de protección de datos personales.

Es imperativo que exista un adecuado tratamiento de datos personales cuando se habla de inteligencia artificial, sobre todo cuando se utilice esta herramienta para el análisis de perfiles y la toma de decisiones sobre individuos. Para esto se debe cumplir con los principios, deberes y derechos establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los principios son licitud, información, calidad, lealtad, consentimiento, finalidad, proporcionalidad; los deberes son seguridad y confidencialidad; y los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad en relación con el tratamiento de datos personales.

Para garantizar una sociedad incluyente, participativa y que promueva la defensa y garantía de nuestros derechos humanos frente a las innovaciones tecnológicas, las autoridades de protección de datos personales y privacidad deberán contribuir haciendo de estos derechos un marco vanguardista que sirva de referencia en el quehacer gubernamental y en el sector privado, privilegiando la efectiva tutela y garantía de los derechos fundamentales.

Aunado a estas propuestas ya en vigor, en México se debe impulsar al más alto nivel político la conformación de una Comisión específica en el Senado de la República Mexicana y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el estudio y análisis de la gobernanza de la inteligencia artificial. Considerando que los órganos técnicos especializados del legislativo facilitan, mejoran y elevan la calidad del trabajo parlamentario. En este caso velando por la protección efectiva de los derechos fundamentales a la protección de datos personales y la privacidad de los mexicanos derivado del uso de nuevas tecnologías que involucran sistemas de IA y ponen en riesgos estos derechos además de otros consagrados en la Carta Magna como el acceso a la información y la libertad de expresión.

Las tecnologías disruptivas como inteligencia artificial deben ser concebidas desde su diseño con valores determinados que respeten los derechos humanos, la democracia y la diversidad. Nuestras sociedades deben adaptarse a la transformación que traerá la IA a través de cambios en su marco de cooperación y modelo de gobernanza. La construcción de una sociedad inteligente centrada en el ser humano requiere la plena cooperación del gobierno, las empresas, las organizaciones sociales y la academia.

Para configurar un futuro global próspero y equitativo en convergencia con sistemas y herramientas de IA se requiere de cooperación internacional sólida, interoperabilidad jurisdiccional y una gobernanza inclusiva. El control humano continuo es fundamental para garantizar que los algoritmos no conduzcan a resultados no deseados o no controlados. En este escenario, ser parte activa de la conversación como autoridades de protección de datos se vuelve imperativo para forjar un futuro ético y centrado en el bienestar de los ciudadanos y abierto a la innovación.

Seamos parte de la conversación que moldeará nuestro futuro en términos de innovación ética y generará un ecosistema tecnológico seguro. Tecnología al servicio de la humanidad.